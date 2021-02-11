FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-11°C/Завтра: -15
73.85р89.57р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Дорогим вышел для латвийской фирмы транзит сигарет из Белоруссии через Россию. Груз на полмиллиона не спас даже «розовый песок»

Подозрительным показался груз удобрений в вагоне, который следовал из Белоруссии в Латвию через Россию, сотрудникам Псковской таможни. При совместной с сотрудниками пограничного управления проверке нашли несколько кубов, завёрнутых в чёрную плёнку. Сверху они были засыпаны «розовым песком».

ПоделитьсяПоделиться

Как сообщает пресс-служба СЗТУ 11 февраля, распечатанные кубы распались на 9 840 пачек сигарет различных марок с акцизными марками Республики Беларусь.

Вагон с удобрениями следовал в адрес латвийской организации. Стоимость изъятой табачной продукции превышает 500 тысяч рублей.

По факту сокрытия товара от таможенного контроля проводятся проверочные мероприятия.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

alpi
Да усатый свой табак пытается окольными путями в ЕС сплавить))) они там только за счет таких поставок и держатся. Посмотрите расследование "Проект" на эту тему
terry18
Зачем из Беларуси в Латвию, имеющих общую границу, везти что-то через Россию?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний