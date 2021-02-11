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Бывший «дворец Трампа» за наличные купил «загадочный россиянин». В самом дорогом особняке Флориды не нашлось места аквадискотеке и кальянной

Особняк в элитном районе Палм-Бич был куплен за 140 миллионов долларов. О владельце ничего не известно, кроме национальности.

«Загадочный российский покупатель приобрел самый дорогой дом, когда-либо проданный во Флориде. Источник сообщил <...>, что [за особняк] было заплачено почти 140 миллионов долларов наличными», — сообщает 11 февраля издание The New York Post.

О покупателе стало известно из книги брокера Райана Серханта, который занимается реализацией недвижимости класса люкс.

Особняк был построен в элитном районе Палм-Бич Флориды. До 2008 года объектом владел 45-й президент США Дональд Трамп, однако затем его приобрел россиянин Дмитрий Рыболовлев за 95 миллионов долларов. После выборов внимание на эту сделку обратили противники республиканца. Они увидели в этом «русский след».

Рыболовлев разделил участок на несколько частей, а архитектор Уильям М. Бойл возвел там новый особняк площадью около 2 тысяч кв. м. После завершения строительства покупатель нашелся за 24 часа.

Фотографии объекта присутствуют на сайте по продаже недвижимости Realtor. Особенностями особняка названы 9 спален, бассейн и гостевой дом.

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Комментарии (14)

tochilshik
опять Путиберг?
O-o!
так все ж непосильным трудом, и ни-ни, не отбашлял никому...
yar_5e4cc335310b6
Симпатичный домишко. У Рыболовлева вкус гораздо лучше, чем у обнулянта.
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