Бывший «дворец Трампа» за наличные купил «загадочный россиянин». В самом дорогом особняке Флориды не нашлось места аквадискотеке и кальянной

Особняк в элитном районе Палм-Бич был куплен за 140 миллионов долларов. О владельце ничего не известно, кроме национальности.



«Загадочный российский покупатель приобрел самый дорогой дом, когда-либо проданный во Флориде. Источник сообщил <...>, что [за особняк] было заплачено почти 140 миллионов долларов наличными», — сообщает 11 февраля издание The New York Post.



О покупателе стало известно из книги брокера Райана Серханта, который занимается реализацией недвижимости класса люкс.



Особняк был построен в элитном районе Палм-Бич Флориды. До 2008 года объектом владел 45-й президент США Дональд Трамп, однако затем его приобрел россиянин Дмитрий Рыболовлев за 95 миллионов долларов. После выборов внимание на эту сделку обратили противники республиканца. Они увидели в этом «русский след».

