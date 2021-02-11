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Как меняются акценты в петербургской политике? В прямом эфире «Фонтанки» сегодня — вице-губернатор Александр Бельский

— Кто и зачем остановил движение в центре Петербурга в минувшую субботу?

— Почему депутаты Законодательного собрания не полные идиоты и кто придет им на смену в сентябре?

— Можно ли выйти вечером во двор с фонариком без риска оказаться в полиции?

На эти и другие темы городской политики говорим сегодня вечером в прямом эфире с «политическим» вице-губернатором Петербурга Александром Бельским. Трансляция — на сайте «Фонтанки», а также в группах «Фонтанки» в сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм». Начало в 19 часов.

Вы можете задавать свои вопросы нашему гостю — заранее или во время эфира.

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