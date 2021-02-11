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БТР уничтожил «Лачетти» в Ростовской области, девушке-водителю повезло

Росгвардия проверит обстоятельства ДТП в посёлке Персиановский Ростовской области, где бронетранспортёр врезался в Chevrolet Lacetti.

Как сообщает 11 февраля 161.RU со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по Южному федеральному округу, в аварии никто не пострадал. Ведомство выясняет её обстоятельства.

ДТП произошло 10 февраля. Как пишет издание Tuzlovgrad, по предварительной версии, водитель БТР на перекрёстке не пропустил «Шевроле Лачетти», который выехал на равнозначный перекрёсток справа. Броневик протаранил легковушку в бок и протащил её метров на 10, при этом обе машины развернуло почти на 180 градусов.

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«Шевроле» восстановлению не подлежит, и хотя удар пришёлся в левую сторону, девушка-водитель отделалась ушибами и ссадинами. От медицинской помощи она отказалась, отмечает издание.

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Комментарии (9)

pigledyvigledy
Один сломал, другой потерял )
veteran78
Земной поклон нашим защитникам ! Поклон что не убили. Ставлю свой последний зуб что МО. ни копейки не выплатит , хоть по суду , хоть по трибуналу. Страховая в пролёте.
houspi
Правило проезда перекрёстков на БТР:
Посмотреть направо, посмотреть налево, и, убедившись, что поблизости нет другого БТР, ехать дальше.
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