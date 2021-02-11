Росгвардия проверит обстоятельства ДТП в посёлке Персиановский Ростовской области, где бронетранспортёр врезался в Chevrolet Lacetti.

Как сообщает 11 февраля 161.RU со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по Южному федеральному округу, в аварии никто не пострадал. Ведомство выясняет её обстоятельства.

ДТП произошло 10 февраля. Как пишет издание Tuzlovgrad, по предварительной версии, водитель БТР на перекрёстке не пропустил «Шевроле Лачетти», который выехал на равнозначный перекрёсток справа. Броневик протаранил легковушку в бок и протащил её метров на 10, при этом обе машины развернуло почти на 180 градусов.