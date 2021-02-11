Петербуржец получил срок за «деловое предложение» стоимостью 20 млн рублей. Больше всех им заинтересовались в ФСБ

В Петербурге огласили приговор по уголовному делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере в отношении Алексея Лоханева. Последний попытался ввести в заблуждение двух дам, сделав им «деловое предложение», но в итоге стал главным героем секретной операции. Об этом 11 февраля сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.
Как удалось установить следствию, осенью 2018 года Лоханев обратился к сотруднице международной коллегии адвокатов, предложив оказать её подзащитному помощь в прекращении уголовного преследования по двум эпизодам денежных хищений. Лоханев заверил, что обладает связями в органах внутренних дел, а решить проблему можно взяткой в размере 20 млн рублей.
Адвокат рассказала о поступившем предложении супруге своего подзащитного, а та передала информацию в региональное УФСБ. Сотрудники управления предложили ей принять участие в «оперативном эксперименте». Операция состоялась на следующий день. Находясь в автомобиле «Мерседес» на площади Островского, женщина передала мошеннику первую часть обговорённой суммы в размере 5 млн рублей, которые представляли собой муляж. После получения денег его задержали.
Лоханев полностью признал вину, отметив, что уже не припомнит конкретных обстоятельств своего задержания. От дачи других показаний отказался, ссылаясь на 51-ю статью Конституции РФ. Куйбышевский районный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года в исправительной колонии общего режима.