Петербуржец получил срок за «деловое предложение» стоимостью 20 млн рублей. Больше всех им заинтересовались в ФСБ

В Петербурге огласили приговор по уголовному делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере в отношении Алексея Лоханева. Последний попытался ввести в заблуждение двух дам, сделав им «деловое предложение», но в итоге стал главным героем секретной операции. Об этом 11 февраля сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.



Как удалось установить следствию, осенью 2018 года Лоханев обратился к сотруднице международной коллегии адвокатов, предложив оказать её подзащитному помощь в прекращении уголовного преследования по двум эпизодам денежных хищений. Лоханев заверил, что обладает связями в органах внутренних дел, а решить проблему можно взяткой в размере 20 млн рублей.

