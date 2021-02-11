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В прямом эфире «Фонтанки» вице-губернатор Александр Бельский. Задавайте вопросы

вице-губернатор Петербурга Александр Бельский
вице-губернатор Петербурга Александр БельскийФото: скриншот с сайта YouTube
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— Кто и зачем остановил движение в центре Петербурга в минувшую субботу?

— Почему депутаты Законодательного собрания не полные идиоты и кто придет им на смену в сентябре?
— Можно ли выйти вечером во двор с фонариком без риска оказаться в полиции?

На эти и другие темы городской политики говорим сегодня вечером в прямом эфире с «политическим» вице-губернатором Петербурга Александром Бельским. Трансляция на сайте «Фонтанки», а также в группах «Фонтанки», в сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм». Начало в 19:00 часов.

Задавайте вопросы в комментариях.

вице-губернатор Петербурга Александр Бельский
вице-губернатор Петербурга Александр БельскийФото: скриншот с сайта YouTube

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Комментарии (1)

Intriga
Подскажите, пожалуйста, когда будет запрет на парковку каршеринга во дворах более чем на 24 часа?
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