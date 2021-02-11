FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-12°C/Завтра: -15
73.85р89.57р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

В Красногвардейском районе школьники прогуливают уроки из-за пожара

Возгорание тушили в школе на Хасанской улице в Петербурге утром 11 февраля. Эвакуировано более 700 учащихся.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре в школе № 151 на Хасанской, 14, корпус 2, поступило в дежурную службу в 11:02. В актовом зале горела обстановка на площади в 5 квадратных метров.

В 11:27 пожар ликвидирован. Обошлось без пострадавших, младших разместили в соседнем детсаду, старших домой отправили. Вывести из здания пришлось порядка 700 учащихся и 45 человек персонала.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний