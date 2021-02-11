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В метрополитене сбой. Пополнить «Подорожник» с помощью банковских карт удается через раз

Читатели «Фонтанки» сообщают о том, что в метрополитене днем 11 февраля невозможно пополнить карты «Подорожник» с банковских карт.

«Проверены 3 станции: «Чёрная речка», «Кировский завод», «Ленинский проспект». Попытки пополнения производились с карт Сбербанка и банка «Точка» на два разных "Подорожника"», — говорится в письме, пришедшем в редакцию.

В пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен» подтвердили, что есть сбой в связи с банками при пополнении проездных банковскими картами. «Проходят через раз», — уточнили в подземке. Проблемы наблюдаются как в кассах, так и в автоматах. Работа по устранению сбоя ведется.

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Комментарии (3)

Cashmare
дайте-ка угадаю, а жетоны в кассе по карте купить можно?
mynine
У меня и вчера вечером (10.02) на Василеостровской пополнение только со второго раза прошло.
Агроном аэродрома
Опять нал на зарплату сотрудникам "службы сбора доходов" закончился?
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