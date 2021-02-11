В метрополитене сбой. Пополнить «Подорожник» с помощью банковских карт удается через раз

Читатели «Фонтанки» сообщают о том, что в метрополитене днем 11 февраля невозможно пополнить карты «Подорожник» с банковских карт.



«Проверены 3 станции: «Чёрная речка», «Кировский завод», «Ленинский проспект». Попытки пополнения производились с карт Сбербанка и банка «Точка» на два разных "Подорожника"», — говорится в письме, пришедшем в редакцию.



В пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен» подтвердили, что есть сбой в связи с банками при пополнении проездных банковскими картами. «Проходят через раз», — уточнили в подземке. Проблемы наблюдаются как в кассах, так и в автоматах. Работа по устранению сбоя ведется.

