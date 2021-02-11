Подделка данных об импортёре не спасла фрукты. Нарушение выявили во время рейда сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Как сообщает 11 февраля пресс-служба управления, на одном из складов Петербурга инспекторы обнаружили упаковки груш с сорванными маркировочными этикетками. На оставшейся части маркировки в качестве страны происхождения фруктов указывалась Польша, а в качестве страны-импортёра — Республика Беларусь. Польскую маркировку нашли и на деревянной транспортировочной палете. Кроме того, на складе не смогли предоставить фитосанитарный сертификат и другие документы, устанавливающие происхождение и подтверждающие безопасность и качество груш.