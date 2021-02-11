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Бульдозер на заснеженном поле под Петербургом раздавил тонну польских груш

Подделка данных об импортёре не спасла фрукты. Нарушение выявили во время рейда сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Как сообщает 11 февраля пресс-служба управления, на одном из складов Петербурга инспекторы обнаружили упаковки груш с сорванными маркировочными этикетками. На оставшейся части маркировки в качестве страны происхождения фруктов указывалась Польша, а в качестве страны-импортёра — Республика Беларусь. Польскую маркировку нашли и на деревянной транспортировочной палете. Кроме того, на складе не смогли предоставить фитосанитарный сертификат и другие документы, устанавливающие происхождение и подтверждающие безопасность и качество груш.

Нарушения выявили у партии фруктов весом более тонны. «Подкарантинная продукция изъята из оборота и уничтожена в Ленинградской области механическим способом», — отмечается в сообщении. Как именно, демонстрирует предоставленная управлением фотография — с помощью бульдозера.

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Комментарии (13)

***_555
Слава Едино-России!
Nat_May
Моя бабушка, блокадница...дожила до этого маразма, и всегда просто тихо плакала, если читала, или в новостях такое видела, сейчас её уже нет...но я хорошо помню её рассказы о первой зиме блокадной...и здесь, в городе, пережившем ужас войны и голода, подаются такие новости🤬
simak
Польша и так кроме груш ничего не производит, и те - давят. :facepalm:
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