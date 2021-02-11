Брат Илона Маска продал акции Tesla более чем на 25 млн долларов. Их стоимость упала

Брат главы Tesla Илона Маска Кимбал продал акции компании на 25,6 млн долларов. Об этом 11 февраля пишет РБК со ссылкой на данные Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC).



Согласно этой информации, продажа состоялась еще 9 февраля, всего Кимбал Маск избавился от 30 тыс. акций по цене от 850 до 857 долларов за бумагу. В результате у него осталось 599 740 акций Tesla.



Как обращает внимание РБК, после этого стоимость бумаг компании на бирже Nasdaq упала на 5,26%, до $804,82. Капитализация Tesla, по последним данным, составляет 772 млрд долларов.

