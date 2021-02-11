Теле2 себя переоценил: ФАС расследует резкий рост цен на мобильную связь

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 11 февраля признала необоснованным повышение тарифов ООО «Т2 Мобайл» в среднем на 13% более чем для 12 млн абонентов (физических лиц). Дело возбуждено по части 1 статьи 10 ФЗ № 135 «О защите конкуренции», согласно которой запрещаются действия доминирующего хозяйствующего субъекта, результатом которых могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции или ущемление интересов других лиц.

По последним данным ФАС, ООО «Т2 Мобайл» мотивировал изменение тарифов ростом затрат, но до сих пор не исполнил предписание и оспаривает его в судебном порядке.



В «Теле2» на просьбу «Фонтанки» прокомментировать ситуацию ответили, что оператор связи готов к конструктивному диалогу и уже не только предоставил ФАС экономическое обоснование корректировок, но и заранее выполнил все процедуры по уведомлению регулятора о планируемых изменениях.



«Пандемия привела к экспоненциальному росту трафика в сетях Tele2 — ежемесячно на 15% в течение 2020 года. Общий размер инвестиционной программы в 2021 году вырастет на десятки процентов по сравнению с 2020 годом, в частности мы планируем удвоить инвестиции в строительство базовых станций (БС). Январские изменения затронули лишь ряд архивных тарифов, часть которых не подвергалась изменениям никогда прежде. На тарифах со скорректированной абонентской платой пересмотр составил в среднем 20 рублей. Мы открыто информируем клиентов обо всех изменениях и отмечаем, что большинство клиентов спокойно относятся к пересмотру. Это подтверждается статистикой call-центра Tele2», — сообщили представители оператора связи.

