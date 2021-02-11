«Без лишнего пропагандистского шума». Стало известно, во сколько России обошлась разработка новейшего оружия

Создание новейших систем российского оружия, которые были представлены в 2018 году, стоило бюджету «по 10–20 миллиардов рублей» в год. Цифры 11 февраля озвучил спецпредставитель президента по природоохранной деятельности, экс-министр обороны Сергей Иванов.

«Не буду скрывать, я причастен к началу разработки тех видов оружия, которые сейчас появились на вооружении российской армии, о которых недавно в послании говорил президент: и «Авангард», и «Пересвет», и «Посейдон», и многое другое. Ушло 10 лет, чтобы [сделать это] без надрыва, без шума и пыли, без огромных финансовых усилий, то есть постепенно, в год по 10–20 миллиардов рублей», — цитирует Иванова РИА Новости.