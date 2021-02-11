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«Без лишнего пропагандистского шума». Стало известно, во сколько России обошлась разработка новейшего оружия

Создание новейших систем российского оружия, которые были представлены в 2018 году, стоило бюджету «по 10–20 миллиардов рублей» в год. Цифры 11 февраля озвучил спецпредставитель президента по природоохранной деятельности, экс-министр обороны Сергей Иванов.

«Не буду скрывать, я причастен к началу разработки тех видов оружия, которые сейчас появились на вооружении российской армии, о которых недавно в послании говорил президент: и «Авангард», и «Пересвет», и «Посейдон», и многое другое. Ушло 10 лет, чтобы [сделать это] без надрыва, без шума и пыли, без огромных финансовых усилий, то есть постепенно, в год по 10–20 миллиардов рублей», — цитирует Иванова РИА Новости.

Иванов отметил, что для Вооружённых сил России сейчас это почти незаметные расходы.

«Но мы это сделали без напряга. Без лишнего пропагандистского шума. Когда сделали — тогда объявили. Особо не шумели», — добавил он, выступая на мероприятии Российского военно-исторического общества в Москве.

Подробнее о ракетных комплексах «Кинжал», «Сармат» и «Авангард», морской системе «Посейдон», крылатой ракете «Буревестник» и лазерном комплексе «Пересвет» читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (14)

AGP
Все эксперты высказались?
Nationalverrater_2
норм. для 86% стада годные мультики. Дороговато только. За ето бабло можно было было газ провести и человеческие клозеты этим же 86% кочумаям смастырить. Вместо дощатых дырок во дворе. При етом в срубы вставили пластиковые окна и повесили спутниковые тарелки. И продолжают ходить на дырку. Скрепы и мультики - всё что нужно поварятам.
McGillavry
У народа ничего не осталось. Что мы должны защищать? Дворцы друзей национального лидера?
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