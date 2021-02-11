Под окнами высотки в Мурино нашли мёртвую девушку. Её тело извлекали из пробитого стекла Volkswagen Polo

Всеволожская полиция устанавливает обстоятельства смерти жительницы Мурино. С травмами, характерными для падения с высоты, её нашли в салоне автомобиля с пробитым лобовым стеклом. Об этом 11 февраля со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает 47news.



По предварительной информации, тело обнаружили под окнами 19-этажного дома № 17 по Воронцовскому бульвару накануне поздно вечером. Его пришлось извлекать из салона припаркованного во дворе автомобиля Volkswagen Polo. Лобовое стекло машины было пробито, как после сильного удара.

