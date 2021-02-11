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Под окнами высотки в Мурино нашли мёртвую девушку. Её тело извлекали из пробитого стекла Volkswagen Polo

Всеволожская полиция устанавливает обстоятельства смерти жительницы Мурино. С травмами, характерными для падения с высоты, её нашли в салоне автомобиля с пробитым лобовым стеклом. Об этом 11 февраля со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает 47news.

По предварительной информации, тело обнаружили под окнами 19-этажного дома № 17 по Воронцовскому бульвару накануне поздно вечером. Его пришлось извлекать из салона припаркованного во дворе автомобиля Volkswagen Polo. Лобовое стекло машины было пробито, как после сильного удара.

47news также пишет, что на вид погибшей 23–30 лет, из одежды на ней были только бельё, футболка и носки. Её личность, а также обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Комментарии (6)

pipilator
в других местах пишут, что девушка прыгнула на фоне послеродовой депрессии, в квартире остался младенец и кошка с котятами.
Владислав Гольянов
Несколько месяцев назад у вас тут подобное уже было по Невскому району Петербурга. Там, я так понимаю, злодеев под суд не отдали.
Жора__
несчастная любовь + соль...
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