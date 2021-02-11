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Суд постановил, что «антиковидные» действия Смольного не противоречат уставу Петербурга

Уставный суд Петербурга 11 февраля огласил решение по запросу группы депутатов Заксобрания о соответствии уставу города антикоронавирусных ограничений, введенных Смольным, — обязательного ношения в общественных местах средств защиты и административной ответственности за нарушение этого правила. Производство по делу было прекращено, так как суд не усмотрел правовой неопределённости и постановил, что правительство действовало в рамках своих полномочий, передаёт корреспондент «Фонтанки» из зала суда.

Запрос о соответствии уставу города полномочий Смольного вводить антикоронавирусные ограничения подала группа депутатов Заксобрания: Максим Резник, Борис Вишневский, Александр Рассудов, Алексей Ковалёв и Михаил Амосов. Позицию сторон суд заслушал 24 декабря.

В частности, парламентарии попросили проверить положения городского закона о защите населения от чрезвычайных ситуаций (№ 514–56) и «антиковидного» постановления № 121.

Во время пандемии Смольный получил право вводить обязательные правила поведения, депутаты указывали, что такой термин не разъяснён на законодательном уровне и тем самым оставляет место для злоупотреблений и нарушает права граждан.

По мнению суда, правительство действовало в рамках Конституции, федерального и городского законодательства. Он признал соответствующим уставу города действия Смольного по введению обязательных для всех правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Напомним, одно из обязательных нововведений — ношение средств защиты в общественных местах (общественном транспорте, такси, магазинах, кафе). По мнению парламентариев, в «антиковидном» постановлении нет чёткого определения, какие именно СИЗ должны носить горожане. Суд решил, что в данном случае нормативный акт чётко разъясняет, что относится к средствам индивидуальной защиты.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

bestteacher.1c
В соответствии с Конституцией РФ:
гл. 1 Основы конституционного строя
Ст. 3 Единственным источником власти является народ. Власть можно получить только на выборах.
Ст. 10 Государственная власть осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную.
Ст. 16 Никакие другие положения Конституции не могут противоречить гл. 1.

Суды всех уровней не избираются народом - они не наделены конституционной властью. Все их решения незаконны. Депутатам ЗС надо не в суд подавать, а самим устанавливать законы о выборности судей на территории СПб. Тогда и суды будут служить народу, а не членам кооператива Озеро.
Маргaрита
Не поняла, у нас что введен режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации?
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