Суд постановил, что «антиковидные» действия Смольного не противоречат уставу Петербурга

Уставный суд Петербурга 11 февраля огласил решение по запросу группы депутатов Заксобрания о соответствии уставу города антикоронавирусных ограничений, введенных Смольным, — обязательного ношения в общественных местах средств защиты и административной ответственности за нарушение этого правила. Производство по делу было прекращено, так как суд не усмотрел правовой неопределённости и постановил, что правительство действовало в рамках своих полномочий, передаёт корреспондент «Фонтанки» из зала суда.

Запрос о соответствии уставу города полномочий Смольного вводить антикоронавирусные ограничения подала группа депутатов Заксобрания: Максим Резник, Борис Вишневский, Александр Рассудов, Алексей Ковалёв и Михаил Амосов. Позицию сторон суд заслушал 24 декабря.



В частности, парламентарии попросили проверить положения городского закона о защите населения от чрезвычайных ситуаций ( № 514–56 ) и «антиковидного» постановления № 121 .



Во время пандемии Смольный получил право вводить обязательные правила поведения, депутаты указывали, что такой термин не разъяснён на законодательном уровне и тем самым оставляет место для злоупотреблений и нарушает права граждан.



По мнению суда, правительство действовало в рамках Конституции, федерального и городского законодательства. Он признал соответствующим уставу города действия Смольного по введению обязательных для всех правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.



Напомним, одно из обязательных нововведений — ношение средств защиты в общественных местах (общественном транспорте, такси, магазинах, кафе). По мнению парламентариев, в «антиковидном» постановлении нет чёткого определения, какие именно СИЗ должны носить горожане. Суд решил, что в данном случае нормативный акт чётко разъясняет, что относится к средствам индивидуальной защиты.

