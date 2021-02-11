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Голую женщину час искали в лесу под Приозерском

Петербурженку, которая вместе с мужем приехала отдыхать на базу отдыха на берегу Вуоксы в Приозерском районе, час искали в лесу. Она убежала туда без одежды.

Как стало известно «Фонтанке» 11 февраля, о пропаже 35-летней женщины в полицию сообщил супруг. По его словам, они парились в бане и у них произошел конфликт. Женщина в наряде Евы убежала на улицу, где на тот момент было порядка -20 градусов.

Час сотрудники базы и полиция искали её по лесу. Однако, как выяснилось, сбежавшая укрылась в охотничьей сторожке. Там её нашли.

Петербурженку, по предварительной информации, немного нетрезвую, увезли в больницу. Оттуда она уехала домой, в Северную столицу.

Сегодня должна явиться в полицию и дать объяснения.

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Комментарии (6)

Стёпа Ягодкин
Её мужик, парясь в бане, отказал ей в сексе, вот она и выбежала вся разгорячённая в лес искать себе партнёра-охотника...:-)) Может, и нашла.
Жора__
А ещё, когда она бегала голая по лесу, она выкрикивала лозунги в поддержку Навального!)))
Riptide
К ответу её за растление всей базы
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