Голую женщину час искали в лесу под Приозерском

Петербурженку, которая вместе с мужем приехала отдыхать на базу отдыха на берегу Вуоксы в Приозерском районе, час искали в лесу. Она убежала туда без одежды.



Как стало известно «Фонтанке» 11 февраля, о пропаже 35-летней женщины в полицию сообщил супруг. По его словам, они парились в бане и у них произошел конфликт. Женщина в наряде Евы убежала на улицу, где на тот момент было порядка -20 градусов.



Час сотрудники базы и полиция искали её по лесу. Однако, как выяснилось, сбежавшая укрылась в охотничьей сторожке. Там её нашли.

