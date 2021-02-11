Непал запретил трём альпинистам покорять вершины. Четыре года назад они соврали, что взошли на Эверест

Непал запретил двум индийским альпинистам и руководителю их группы на 6 лет восходить на горы. Причиной стала их ложь по поводу того, что в 2016 году они взошли на Эверест. Об этом 11 февраля пишет BBC.



Иск против них был возбуждён после номинации одного из спортсменов на престижную премию Tenzing Norgay Adventure Award. Оказалось, что доказательств восхождения у него нет никаких, даже фото. Несмотря на это, в 2016 году достижение было сертифицировано туристическим департаментом. Позже выяснилось, что чиновникам показали фейковые снимки.

