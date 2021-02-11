FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-12°C/Завтра: -15
73.85р89.57р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
4
Печать

Россияне задолжали за электроэнергию более 66 млрд рублей

Долги граждан РФ перед энергетиками за потребляемую электроэнергию в 2020 году выросли на 12 миллиардов рублей, достигнув отметки в 66,6 млрд рублей. Об этом со ссылкой на материалы к видеообращению члена правления — первого замглавы правления Центра финансовых расчетов (ЦФР) Дмитрия Чернова 11 февраля сообщает ТАСС.

В то же время, как следует из документа, за 2019 год совокупная задолженность россиян увеличилась на 3,2 млрд рублей, к началу прошлого года составив 54,6 млрд рублей. Уровень расчётов населения за отчётный период упал до 97,1 % с 98,8 % в 2019 году.

Общая задолженность на розничном рынке электроэнергии по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 287 млрд рублей против 262,8 млрд рублей на конец 2019 года. Основная часть непогашенных долгов — 154,2 млрд рублей — пришлась на непромышленных потребителей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Mazda
За 21 год правления, эти товарищи списали всяким Кубам, Белоруссиям, Таджикистанам более 150 миллиардов долларов, волосы дыбом встают. А народу своему не хотят списать хоть что то?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний