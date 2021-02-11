Россияне задолжали за электроэнергию более 66 млрд рублей

Долги граждан РФ перед энергетиками за потребляемую электроэнергию в 2020 году выросли на 12 миллиардов рублей, достигнув отметки в 66,6 млрд рублей. Об этом со ссылкой на материалы к видеообращению члена правления — первого замглавы правления Центра финансовых расчетов (ЦФР) Дмитрия Чернова 11 февраля сообщает ТАСС.
В то же время, как следует из документа, за 2019 год совокупная задолженность россиян увеличилась на 3,2 млрд рублей, к началу прошлого года составив 54,6 млрд рублей. Уровень расчётов населения за отчётный период упал до
Общая задолженность на розничном рынке электроэнергии по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 287 млрд рублей против 262,8 млрд рублей на конец 2019 года. Основная часть непогашенных долгов — 154,2 млрд рублей — пришлась на непромышленных потребителей.