Россияне задолжали за электроэнергию более 66 млрд рублей

Долги граждан РФ перед энергетиками за потребляемую электроэнергию в 2020 году выросли на 12 миллиардов рублей, достигнув отметки в 66,6 млрд рублей. Об этом со ссылкой на материалы к видеообращению члена правления — первого замглавы правления Центра финансовых расчетов (ЦФР) Дмитрия Чернова 11 февраля сообщает ТАСС.



В то же время, как следует из документа, за 2019 год совокупная задолженность россиян увеличилась на 3,2 млрд рублей, к началу прошлого года составив 54,6 млрд рублей. Уровень расчётов населения за отчётный период упал до 97,1 % с 98,8 % в 2019 году.

