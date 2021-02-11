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Джину Карано уволили из «Мандалорца» за сравнение в Instagram США с Третьим рейхом. Во франшизах «Звёздных войн» её тоже не будет

Пост в Instagram, в котором актриса, известная по роли Кары Дюн в сериале «Мандалорец», сравнила ситуацию в США с Третьим рейхом, стал причиной расторжения контракта с ней. Об этом сообщает 11 февраля «Афиша Daily».

Киностудия Lucasfilm, снимающая сериал, в своём заявлении назвала пост отвратительным и неприемлемым, так как он порочит людей на основании их культурной и религиозной идентичности. Компания также уверила зрителей, что Карано не появится и во всех будущих проектах франшизы «Звёздных войн».

Карано высказалась на своей страничке в сервисе для размещения фото и видео о политической ситуации в современных США. Она сравнила ненависть к републиканцам с ненавистью к евреям, которых, по её мнению, убивали на улицах «не нацистские солдаты, а их соседи… даже дети…»

«Чем это отличается от ненависти к кому‑то за их политические взгляды?» — заявила Карано.

На данный момент видео уже удалено, но цитаты из него разошлись по соцсетям. И даже стали причиной флешбома с хештегом «Увольте Джину Карано» (#FireGinaCarano), обращённого к Disney и создателям «Мандалорца». Поклонники актрисы поддержали её, но их постов значительно меньше, чем постов противников.

Пока в Lucasfilm не уточнили, кто будет играть Кару Дюн из «Мандалорца» в будущих проектах.

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Комментарии (8)

261933551
Очень вовремя новость пришла. Но маловероятно, что все, вчера осуждавшие Богомолова поспешат комментировать эту новость. Именно новость, а не личность Богомолова, состояние дел в России и т. п.
Но основным будет - "этодругое".
shushu
Конечно сравнивать нынешнюю ситуацию и геноцид евреев в Германии - это сильно преувеличивать, но тем не менее, гипербола в литературе - частый прием. А последующие действия публики и руководства только подтверждают ее слова о травле.
169038702
Только прочитала Манифест Богомолова - тут и актуальная новость про Джину. Новый порядок, прекрасные "люди Запада" остались только в сказках Толкиена.
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