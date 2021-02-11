Наказано предприятие, которое портило воздух в Красногвардейском районе Петербурга

После многочисленных жалоб жителей Красногвардейского района на загрязнение атмосферного воздуха и запах гари городские ведомства провели проверку.
Как сообщает 11 февраля пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга, специалисты комитета и природоохранной прокуратуры нашли нарушителя. В котельной одного из промышленных предприятий сжигали полиэтилен и обрезки древесно-стружечных плит (ДСП), которые состоят из опилок древесины, пропитанной связующими формальдегидными смолами. Эти отходы имеют 4 и 5 класс опасности, их сжигание вне специальных установок запрещено. Котельная не является специальной установкой, а значит при сжигании выделятся вещества, вредные для здоровья и загрязняющие окружающую среду.
Комитет привлёк юридическое лицо к административной ответственности: наложен штраф в размере 100 тысяч рублей. Генеральный директор признал вину и отметил, что с работниками проведена разъяснительная беседа, а в котельной установлены видеокамеры.