FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-15°C/Завтра: -15
73.85р89.57р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Наказано предприятие, которое портило воздух в Красногвардейском районе Петербурга

После многочисленных жалоб жителей Красногвардейского района на загрязнение атмосферного воздуха и запах гари городские ведомства провели проверку.

Как сообщает 11 февраля пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга, специалисты комитета и природоохранной прокуратуры нашли нарушителя. В котельной одного из промышленных предприятий сжигали полиэтилен и обрезки древесно-стружечных плит (ДСП), которые состоят из опилок древесины, пропитанной связующими формальдегидными смолами. Эти отходы имеют 4 и 5 класс опасности, их сжигание вне специальных установок запрещено. Котельная не является специальной установкой, а значит при сжигании выделятся вещества, вредные для здоровья и загрязняющие окружающую среду.

Комитет привлёк юридическое лицо к административной ответственности: наложен штраф в размере 100 тысяч рублей. Генеральный директор признал вину и отметил, что с работниками проведена разъяснительная беседа, а в котельной установлены видеокамеры.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Alesha
))) жестоко наказаны! На предприятии поржали, дали коробку печенья и кизлярского напитка в дорогу дорогим товарищам.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний