У торговых сетей проблемы с бананами

Как пишет 11 февраля «Коммерсантъ» , рост оптовых цен почти на 40% спровоцировали неурожай в Эквадоре (это основной импортёр бананов в Россию) из-за плохой погоды и активности вулкана Сангай, высокий спрос и задержки с поставками. Импортёры не могут обеспечить необходимые объёмы поставок, говорят на розничном рынке продуктов.

Торговые сети в России столкнулись со сложностями при закупке бананов. Переложить возросшие издержки на покупателей сети не могут: слишком велик риск падения продаж и трафика. Ситуация нормализуется к апрелю, надеются участники рынка.

Так, в порту Санкт-Петербурга сейчас не могут встать на разгрузку несколько судов с фруктами, и это привело к нехватке товара на рынке, рассказали изданию в сети «Верный». В финской сети Prisma, работающей в Петербурге, подтвердили, что на рынке наблюдается «небольшой дефицит» бананов. Во «Вкусвилле» отмечают, что сейчас традиционно высокий сезон спроса на бананы, а из-за неурожая в Эквадоре образовался дефицит, сложности могут сохраняться примерно до апреля. В Auchan проблем не видят, как и в X5 Retail Group («Пятёрочка», «Карусель», «Перекрёсток»), поскольку компания сотрудничает с «пулом производителей».

По словам эксперта, поставки осложняет общее удорожание перевозок из-за коронавирусных ограничений, а в случае России ключевой фактор роста цен — падение курса рубля.

По данным Федеральной таможенной службы, в четвёртом квартале 2020 года импорт свежих бананов в Россию сократился примерно на 3,6%, до 391,2 тыс. тонн год к году.