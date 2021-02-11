Петербуржец в лыжной маске заявился в колбасный с ножницами. Ассортимент витрины его не интересовал

Вооружённый и скрывающий лицо посетитель магазина заставил понервничать продавца в Московском районе Петербурга. Его интересовал не ассортимент витрины, а содержимое кассы.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 февраля, накануне около десяти вечера в петербургскую полицию обратилась 49-летняя кассир торговой точки по продаже мясных и колбасных изделий на улице Ленсовета.



По её словам, неизвестный мужчина в лыжной маске на голове и с железными ножницами в руках заявился под конец рабочего дня и потребовал опустошить кассовый аппарат. Под угрозой расправы ей пришлось выполнить это требование. Агрессивный посетитель забрал 15 тысяч рублей, после чего скрылся в неизвестном направлении.

