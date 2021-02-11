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Умер последний порномагнат, который всегда был против всех

Основатель и владелец американского порнографического журнала Hustler Ларри Флинт скончался в США в возрасте 78 лет.

Об этом сообщает The Washington Post 11 февраля со ссылкой на его брата.

Официальная причина смерти самого скандального издателя Америки неизвестна. Американские СМИ пишут, что его смерть не связана с коронавирусом, но стала следствием сердечной недостаточности.

Первый номер главного конкурента «Плейбоя» вышел в 1974 году. А через 4 года на Флинта было совершено покушение у здания суда, где он был ответчиком на процессе о распространении непристойных материалов. После этого мужчина был парализован и передвигался на инвалидной коляске.

В 1996 году режиссёр Милош Форман снял фильм о процессе и жизни порноиздателя «Народ против Ларри Флинта».

Последний скандал с участием основателя Hustler случился в 2017 году, когда он опубликовал в The Washington Post объявление с предложением 10 миллионов долларов тому, кто предоставит информацию о президенте Дональде Трампе, которую можно будет использовать для импичмента.

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Комментарии (4)

Марти МакФлай
Советую к просмотру прекрасный фильм "Народ против Ларри Флинта" с бесподобным Вуди Харельсоном в главной роли и Кортни Лав в качестве его возлюбленной.
lamer
Прошу Фонтанку написать статью о творческом пути Александры Серовой (Sasha Grey), желательно с иллюстрациями. Ну опять же - это не для меня, просто один знакомый интересуется.
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