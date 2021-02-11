Умер последний порномагнат, который всегда был против всех

Основатель и владелец американского порнографического журнала Hustler Ларри Флинт скончался в США в возрасте 78 лет.



Об этом сообщает The Washington Post 11 февраля со ссылкой на его брата.



Официальная причина смерти самого скандального издателя Америки неизвестна. Американские СМИ пишут, что его смерть не связана с коронавирусом, но стала следствием сердечной недостаточности.



Первый номер главного конкурента «Плейбоя» вышел в 1974 году. А через 4 года на Флинта было совершено покушение у здания суда, где он был ответчиком на процессе о распространении непристойных материалов. После этого мужчина был парализован и передвигался на инвалидной коляске.

