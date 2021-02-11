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Глава оргкомитета Олимпийских игр в Токио может подать в отставку из-за сексистских высказываний

Глава организационного комитета Олимпийских игр в Токио Ёсиро Мори может подать в отставку из-за скандала вокруг сделанных им сексистских высказываний. Об этом 11 февраля со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщает телеканал «Фудзи», передаёт ТАСС.

Предполагается, что решение об отставке будет принято на заседании исполнительного совета оргкомитета «Токио-2020», проведение которого запланировано на пятницу.

Мори оказался в центре скандала, так как заявил, что увеличение количества женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к затягиванию мероприятий с их участием. По его словам, каждая из них считает необходимым что-то сказать, поэтому выступления длятся чрезмерно долго. Позже глава оргкомитета извинился за это высказывание, но со своей должности не ушёл. Его осудили некоторые оппозиционные политики и компании — спонсоры Игр, например «Тойота». Кроме того, в знак протеста от своей работы отказались порядка пятисот волонтёров и участников эстафеты олимпийского огня.

Олимпийские игры «Токио-2020» должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования перенесли на лето 2021 года.

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Комментарии (4)

Агроном аэродрома
Пора... Пора уже расширять 148 статью УК... А то что это такое! Чувства женщин не защищены законом!!! :))
261933551
Кругом сексисты!
И сексисты!
Любая разумная женщина с этим согласна.
264729321
А ведь он прав на 100%
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