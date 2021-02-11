Майора полиции уволили из МВД за видео в TikTok

Майор полиции в Хабаровске была уволена после того, как выложила в соцсеть видео с гримасами.

Как сообщает 11 февраля РИА Новости, по словам начальника отдела информации и общественных связей управления МВД по Хабаровскому краю Ирины Щеголевой, вчера в TikTok появился ролик, на котором женщина в полицейской форме при погонах строит гримасы. Это была майор полиции из Хабаровска.

«В ходе мониторинга сети Интернет выявлен видеоролик с участием участкового уполномоченного полиции одного из отделов полиции Хабаровска, кадры которого порочат честь сотрудника органов внутренних дел. В отношении указанного сотрудника — автора и участника видео — проведена служебная проверка, по результатам которой она уволена из органов внутренних дел», — рассказала Щеголева.