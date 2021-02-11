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Майора полиции уволили из МВД за видео в TikTok

Майор полиции в Хабаровске была уволена после того, как выложила в соцсеть видео с гримасами.

Как сообщает 11 февраля РИА Новости, по словам начальника отдела информации и общественных связей управления МВД по Хабаровскому краю Ирины Щеголевой, вчера в TikTok появился ролик, на котором женщина в полицейской форме при погонах строит гримасы. Это была майор полиции из Хабаровска.

«В ходе мониторинга сети Интернет выявлен видеоролик с участием участкового уполномоченного полиции одного из отделов полиции Хабаровска, кадры которого порочат честь сотрудника органов внутренних дел. В отношении указанного сотрудника — автора и участника видео — проведена служебная проверка, по результатам которой она уволена из органов внутренних дел», — рассказала Щеголева.

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Комментарии (6)

Павел Павлов
мы не проплаченные, мы ненавидим тебя бесплатно, Вова
Александр Н
Ага. Задерживать людей и побрасывать им маленькие пакетики - это можно. А вот гримасничать - низя! Этим план не выполнишь.
SWd
У нас каждое министерство - министерство кислых щщей.
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