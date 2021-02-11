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Пил водку, закусывал хурмой, обещал шаверму. Иностранец на Просвещения объяснил, почему занял место трамвая

Долгое общение водителя и полиции со множеством открытий началось с обычного ДТП, в котором автомобиль пробил забор и вылетел на трамвайные пути.

Как сообщает 11 февраля «Дорожный инспектор», по предварительной информации, вчера около 19:50 на пересечении проспекта Просвещения и улицы Руднева 48-летний мужчина на «Фольксвагене» не справился с управлением, врезался в ограждение и выехал на трамвайные пути. Приехавшие на место сотрудники ГИБДД заметили у него признаки алкогольного опьянения, но от освидетельствования он отказался и был оформлен по статье 12.26 КоАП (отказ).

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Однако в беседе мужчина признался, что пил водку и закусывал хурмой, а ещё приглашал угоститься шавермой, так как, по его словам, владеет сетью кафе. В 2015 году он был лишён водительского удостоверения за пьяное вождение (часть 1 статьи 12.8 КоАП) и, по его словам, пять с лишним лет ездил спокойно — полиция его не останавливала.

Теперь этому гражданину одной из южных республик грозит наказание по статье 264.1 УК РФ за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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Комментарии (7)

evilman
А как с депортацией?
lenten
Хорошо бы название сети кафе узнать.
EveReady
Ассимилировался. Культурный код принял ))
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