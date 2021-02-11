Долгое общение водителя и полиции со множеством открытий началось с обычного ДТП, в котором автомобиль пробил забор и вылетел на трамвайные пути.

Как сообщает 11 февраля «Дорожный инспектор», по предварительной информации, вчера около 19:50 на пересечении проспекта Просвещения и улицы Руднева 48-летний мужчина на «Фольксвагене» не справился с управлением, врезался в ограждение и выехал на трамвайные пути. Приехавшие на место сотрудники ГИБДД заметили у него признаки алкогольного опьянения, но от освидетельствования он отказался и был оформлен по статье 12.26 КоАП (отказ).