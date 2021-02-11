Инфекционист заявил, что британский штамм коронавируса весной может вызвать в России вспышку заболеваемости

«Британский штамм к нам все равно придет, он у нас будет, скорее всего, в середине весны. И если мы сейчас снимем послабления, то у нас будет новая вспышка заболеваемости большая, а этого не хотелось бы. Он все равно придет, все равно будем заболевать, но нужно, чтобы все было постепенно, без перегрузки системы здравоохранения, с готовностью к тому, что он придет», — сказал он 11 феврая ТАСС .

Появление британского штамма коронавируса в России неизбежно, он может начать распространяться с середины весны. Так полагает главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

Эксперт также пояснил, что британский штамм, в отличие от других, легче передается. По его словам, для предыдущих штаммов коронавируса нужна большая вирусная нагрузка, чтобы заразить человека, а этому требуется меньшая.



Ранее вирусолог, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев заявил, что нарушения масочного режима и несоблюдение социальной дистанции могут вызвать третью волну пандемии коронавируса в России.

