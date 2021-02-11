В Госдуму внесут законопроект об отмене штрафов за езду по «выделенке» в ночное время

Законопроект об отмене штрафов за движение по выделенным для общественного транспорта полосам, если водитель ехал по ним в ночное время, внесут на рассмотрение Госдумы 11 февраля.



Текст и пояснительные материалы в своем Telegram-канале опубликовал заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Авторы законопроекта полагают, что в ночное время «выделенка» практически пустует, а соседние полосы могут быть заполнены. Также, из текста следует, что в некоторых ситуациях водители по выделенной полосе вынуждены объезжать препятствие или ремонтные работы.