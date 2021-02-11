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В Госдуму внесут законопроект об отмене штрафов за езду по «выделенке» в ночное время

Законопроект об отмене штрафов за движение по выделенным для общественного транспорта полосам, если водитель ехал по ним в ночное время, внесут на рассмотрение Госдумы 11 февраля.

Текст и пояснительные материалы в своем Telegram-канале опубликовал заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Авторы законопроекта полагают, что в ночное время «выделенка» практически пустует, а соседние полосы могут быть заполнены. Также, из текста следует, что в некоторых ситуациях водители по выделенной полосе вынуждены объезжать препятствие или ремонтные работы.

Депутаты предлагают дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) применением, что водителей не будут привлекать к административной ответственности за движение по «выделенке» с 23 часов до 6 часов утра, а также в случае объезда препятствия.

Согласно действующей редакции Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП), штраф за движение или остановку на полосе для маршрутного транспорта составляет 1,5 тыс. рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — 3 тыс. рублей.

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Комментарии (1)

hal9000
А зачем ночью ехать по выделенке если дорога итак пустая..?!..нонсенс..у депутатов очередная имитация деятельности..лучшеб решали как народу повысить зарплату..или снизить цены на бензин..или проезд в общественном транспорте...да что и говорить..если вообще тупые то вышлиб хоть дерево посадили ..хоть что то полезное..
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