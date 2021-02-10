«Это ещё так унизительно. «У вас порезы на руке. Вы должны немедленно покинуть территорию санатория». Еду в такси и просто рыдаю», — написала Карина Истомина в Twitter. Пользователей соцсетей ситуация возмутила: петербургский курорт, который обещает «баланс здоровья, молодости и красоты», отказал клиентке в минуту душевной невзгоды. Неравнодушные тут же бросились пессимизировать рейтинг отеля на различных ресурсах — за «дискриминацию». Изложить собственную версию событий в деталях в отеле не могут из-за врачебной тайны.



Карина Истомина — завсегдатай модных вечеринок светской Москвы, ведущая программы «Музыкальный четверг» в TikTok и соведущая проекта «Подруги» на Youtube-канале «Нежный редактор». О своих психологических проблемах привыкла говорить открыто. Например, в итоговом выпуске «Подруг» в конце 2020 года рассказала, что «в ноябре каждое утро просыпалась и думала: почему я до сих пор жива». «Я не знаю, как это контролировать, это живет своей жизнью и сводит с ума», — призналась девушка.



Фото: скриншот с сайта YouTube Поделиться Поделиться







9 февраля Карина порадовала подписчиков в своем микроблоге в Twitter позитивной новостью: у нее по плану скандинавская ходьба на берегу Финского залива. К сообщению приложила умиротворяющее фото сосен на фоне неба. Но всего час спустя огорошила аудиторию историей о том, почему ходьба отменяется.



Фото: скриншот с сайта twitter.com Поделиться Поделиться







«Выгнали из модной детокс клиники, потому что я суицидница, — телеграфировала Истомина. — Какой то (...) бесконечный панк рок концерт».

Девушку тут же начали поддерживать лайками и ретвитами.

«Отдохнула (...) по программе дистресс. Обрыдалась вся, — добавила Карина. — Притом самое обидное, что у меня стабильное состояние. Нет селфхарма и я чистая. Я просто хотела выспаться и по лесу погулять. И никто у меня про ментальное здоровье до заезда не спрашивал». В комментариях разыгралась буря. Всех волновал вопрос: как могло заведение, зарабатывающее деньги на нуждающихся в психологической перезагрузке, так поступить? Карина Истомина пояснила, что в клинике сослались на некие юридические правила, но каких-либо документов, подтверждающих это, не показали.



«У меня бы не было вопросов если бы было указано в прейскуранте на сайте, что если у человека ментальная болезнь то он не может ехать в этот санаторий, но они сказали что никогда у них таких как я не было, — написала девушка (орфография и пунктуация оригинала сохранены. — Прим. ред.). — Попросили бы справку от психиатра заранее и всё, я бы ее принесла, там бы было написано что я в состоянии ремиссии, я же все время под наблюдением».

На ситуацию тут же откликнулись телеграм-каналы, которые изложили историю в деталях и охарактеризовали как «большой скандал». Так стало известно, что место действия — отель «Первая линия» в Зеленогорске, который позиционирует себя как «инновационный prevent age курорт» и пятизвездочный проект международного уровня. Среди услуг числятся биохакинг и «управление возрастом».

Создатель и идеолог «Первой линии» — Мария Грудина, супруга директора и совладельца отеля Юрия Грудина. ООО «Лайф энерджи Санкт-Петербург» — под таким названием «Первая линия» фигурирует в системе СПАРК — Юрий Грудин учредил около трех лет назад совместно с братом, девелопером Андреем Грудиным. В июне 2020 года Андрея Грудина нашли мертвым в его офисе в Москве. Рядом с телом обнаружили предсмертную записку. Этот факт в контексте истории Карины Истоминой произвел на пользователей соцсетей впечатление более сильное, чем перечень возможных противопоказаний на пользование услугами курорта, опубликованный на его сайте. Тринадцатым пунктом (всего их 16) значатся «психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения или нестойкой ремиссии, в том числе представляющие опасность для пациента и окружающих». Те, кто все-таки зашел на сайт в поисках этого списка, отметили, что противопоказания обозначены как «возможные», а не «обязательные». А вот в приказе Минздрава № 1029н «Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения» этот же перечень обозначен как просто «медицинские противопоказания». Без намека на варианты.



Но неравнодушные пользователи Интернета не стали вчитываться в документы, а принялись писать в поисковиках отзывы о «Первой линии» как о месте, «проявляющем дискриминацию». До того, как Карине Истоминой отказали в возможности заняться скандинавской ходьбой, рейтинг клиники в Facebook равнялся 5 баллам из 5 возможных. Менее чем за сутки он опустился до 4,3 — благодаря нескольким комментариям разных пользователей о «неуважительном отношении к гостям».

Лечащий врач-куратор «Первой линии» Наталья Тюричева, которая проводила первичный прием Карины Истоминой, отметила, что «Первая линия» была вынуждена отказать клиентке в соответствии с приказом Минздрава.

«Я не видела пост гостьи в «Твиттере», так как из-за занятости у меня не остается времени на просмотр социальных сетей, — сказала врач. — На первичном приеме у гостьи выявились абсолютные противопоказания для прохождения дистресс-программы. Но я не имею права никак комментировать или дополнять ту информацию, которую Карина Истомина уже сообщила о себе в социальных сетях, так как все эти сведения относятся к категории врачебной тайны. Любая ситуация, которая происходит в клинике, — врачебная тайна. Могу лишь сказать, что, принимая решение об отказе в обслуживании, мы руководствуемся не только приказом Минздрава, но и соображениями безопасности наших гостей».



Создатель и идеолог «Первой линии» Мария Грудина в беседе с «Фонтанкой» отметила, что курорту иногда приходится отказывать гостям.

«Мы очень сильно ограничены врачебной тайной, комментируя эту ситуацию, — сказала Мария Грудина. — И мы не имеем права в деталях обозначать причины нашего решения. Да, мы осуществляем дистресс-программы. Но мы не можем предоставлять услуги, если они несут потенциальные риски для здоровья гостя. Мы ни в коем случае не выгоняли Карину Истомину. Никто из сотрудников нашей клиники не мог произнести фразу о том, что гость должен покинуть территорию санатория из-за порезов на руке, это просто невозможно. За годы работы мы помогли тысячам людей справиться с их психологическими проблемами, но только в рамках наших компетенций. Есть области, в которых мы не компетентны и не имеем права работать. И поэтому иногда вынуждены отказывать нашим гостям. Наш директор по сервису и главный врач объяснили Карине причины отказа, беседа проходила в корректной и дружелюбной форме. Для прохождения программы дистресс есть определенные показания. Но все они не выходят за рамки санаторно-курортного лечения. Такое лечение не оказывается на стадии острых физических или ментальных заболеваний. Мы ни в коем случае не стигматизируем эти заболевания. И будем рады видеть Карину Истомину в качестве гостьи в любой другой момент, когда абсолютных противопоказаний, которые были выявлены в этот раз, у нее не будет».



Сама же Карина Истомина в беседе с «Фонтанкой» отметила, что не хочет развития конфликтной ситуации, но сразу после инцидента чувствовала себя, как героиня Достоевского — «униженной и оскорбленной». Как выяснилось, позаниматься скандинавской ходьбой девушка все же успела. «Я психоактивист (люди, которые поднимают проблему стигматизации людей с ментальными и психическими расстройствами. — Прим. ред.). И не скрываю, что у меня есть хроническое заболевание, с которым я наблюдаюсь у психиатра. Но сейчас я нахожусь в стабильном состоянии ремиссии, — рассказала Карина. — Моя дистресс-программа заключалась только в том, что я должна была гулять по лесу и плавать в бассейне. Я заселилась в «Первую линию» вечером 8 февраля, должна была выехать 11 февраля. На следующий день сдала анализы, сходила на осмотр к врачу, потом ушла заниматься скандинавской ходьбой. На осмотре я сняла футболку. Врач, которая проводила осмотр, спросила, сделанная ли у меня грудь. Я говорю: «Нет». И она говорит: «У вас такая грудь красивая, а себя режете». Как я должна была на это реагировать? И вечером 9 февраля ко мне пришли врач и администратор. И сказали, что я должна срочно покинуть клинику. Я не хочу конфликта. Я всего лишь хочу, чтобы персонал клиники сделал выводы и общался с гостями по-другому. Если бы у меня был какой-нибудь гастрит, который также входит в список противопоказаний, но не стигматизирован, со мной разговаривали бы по-другому».



Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

