Санкт-Петербургская транспортная прокуратура начала проверку после того, как летевший в Уфу самолёт вернулся в аэропорт вылета. Развернуться в воздухе пришлось из-за технической неисправности.
Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, рейс 6313 авиакомпании «Россия», вылетевший из Петербурга в Уфу в половине шестого вечера 10 февраля, через полтора часа приземлился в Пулково.
«На борту воздушного судна находились 98 пассажиров и 5 членов экипажа, в 18:59 самолет благополучно приземлился в Пулково. Пострадавших нет», — уточнили в ведомстве, объяснив смену курса технической неисправностью. По данным сервиса Flightradar, рейс пошёл на разворот в районе Киришей.
В авиакомпании «Россия» «Фонтанке» сообщили, что экипаж принял решение вернуться из-за некорректной работы системы индикации. Самолёт проверят, пассажиров отправят в Уфу резервным бортом, посадка на который уже закончена.