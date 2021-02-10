FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-16°C/Завтра: -15
73.85р89.57р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
5
Печать

Вылетевший в Уфу самолёт развернулся над Ленобластью и вернулся в Пулково

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура начала проверку после того, как летевший в Уфу самолёт вернулся в аэропорт вылета. Развернуться в воздухе пришлось из-за технической неисправности.

Фото: Flightradar24
ПоделитьсяПоделиться

Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, рейс 6313 авиакомпании «Россия», вылетевший из Петербурга в Уфу в половине шестого вечера 10 февраля, через полтора часа приземлился в Пулково.

«На борту воздушного судна находились 98 пассажиров и 5 членов экипажа, в 18:59 самолет благополучно приземлился в Пулково. Пострадавших нет», — уточнили в ведомстве, объяснив смену курса технической неисправностью. По данным сервиса Flightradar, рейс пошёл на разворот в районе Киришей.

В авиакомпании «Россия» «Фонтанке» сообщили, что экипаж принял решение вернуться из-за некорректной работы системы индикации. Самолёт проверят, пассажиров отправят в Уфу резервным бортом, посадка на который уже закончена.

Фото: Flightradar24

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

AlBerkut
А это, писюн в поддержку дзюбы в небе нарисовал?
Нет? Тогда низачот😂
Riptide
"Дэньги есть - Уфа гуляем. Дэнэг нэт - сидым кишлак."
dedmoroz_5e4d8827384c2
Боенг?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний