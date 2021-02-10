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TikTok в долгий ящик: в США отложили решение о покупке активов китайской соцсети

Администрация Байдена на неопределённый срок отложила план, по которому китайская ByteDance должна продать компании из США американский сегмент TikTok. Об этом сообщает РБК 10 февраля со ссылкой на The Wall Street Journal.

Ранее «Фонтанка» уже писала об отсрочке запрета приложения TikTok в США, инициатором которого был экс-президент Штатов Дональд Трамп. Ещё в августе 2020 года, углядев потенциальную угрозу со стороны технологических компаний Китая, он подписал указы «О борьбе с угрозой TikTok» и «О борьбе с угрозой WeChat». Трамп пытался прекратить любые сделки американской юрисдикции с ByteDance. Но из-за затянувшихся обсуждений никаких конкретных мер так и не было принято.

19 сентября 2020 года TikTok подал иск в суд к администрации президента США, требуя отозвать решение о запрете работы китайской соцсети в Америке. По мнению представителей TikTok, власти США проигнорировали доказательства того, что соцсеть не передает третьим лицам персональные данные пользователей, а сам Трамп превысил свои полномочия и нарушил свободу слова.

Позже стало известно, что Трамп одобрил сделку по продаже 20% акций TikTok американской компании Oracle. Предполагалось, что китайская соцсеть создаст TikTok Global со штаб-квартирой в США, продолжив контролировать 80% акций.

Нынешний президент США Джо Байден изучает вопрос и доводы Трампа, чтобы определиться с собственной позицией и принять окончательное решение.

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