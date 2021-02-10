TikTok в долгий ящик: в США отложили решение о покупке активов китайской соцсети

Администрация Байдена на неопределённый срок отложила план, по которому китайская ByteDance должна продать компании из США американский сегмент TikTok. Об этом сообщает РБК 10 февраля со ссылкой на The Wall Street Journal.



Ранее «Фонтанка» уже писала об отсрочке запрета приложения TikTok в США, инициатором которого был экс-президент Штатов Дональд Трамп. Ещё в августе 2020 года, углядев потенциальную угрозу со стороны технологических компаний Китая, он подписал указы «О борьбе с угрозой TikTok» и «О борьбе с угрозой WeChat». Трамп пытался прекратить любые сделки американской юрисдикции с ByteDance. Но из-за затянувшихся обсуждений никаких конкретных мер так и не было принято.

