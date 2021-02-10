«У меня второй день болит голова, дышать воздухом из окна вообще невозможно. Соседи в большинстве такого же мнения. Улица Фрунзе, Московский район. На экологическом портале якобы все в порядке, но невооруженным глазом понятно, что это не так!» — пишет Семён. Кроме того, читатели сообщали об «активно-сером дыме», который якобы виден от проспекта Гагарина со стороны парка Авиаторов. Проблему обсуждали и в соседских чатах, вспоминая, что подобное происходило и 22 января. По данным ресурса AirVisual, показатель загрязнения воздуха в Московском районе также доходил до «вредного» коэффициента 160.

В Комитете по природопользованию сообщили, что постоянно мониторят качество атмосферного воздуха города по основным загрязняющим веществам с использованием автоматизированной системы. По данным станции по адресу ул. Севастьянова, 11 (АСМ-АВ № 16), превышений гигиенических нормативов не зафиксировано.



«Вместе с тем обращаем внимание, что в течение суток 9 и 10 февраля 2021 года, согласно соответствующему предупреждению ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ожидаются неблагоприятные метеоусловия, способствующие загрязнению атмосферы первой степени опасности для всех групп источников, — говорят в комитете. — Это такие метеоусловия, которые являются помехой для рассеивания и влияют на накопление загрязняющих веществ в воздухе (например, штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман)». По прогнозу, эти вводные сохранятся 11 и 12 февраля.



«Также комитет полагает некорректным комментировать исследования сторонних организаций в силу отсутствия достоверной информации о соблюдении требований существующих методик», — добавили в Смольном.

