FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-15°C/Завтра: -15
74.12р89.53р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Полиция остановила «нарковоз» на проспекте Стачек. На дорогу высыпались «закладки» с порошком

Сотрудники ДПС остановили подозрительную «Мазду» в Кировском районе Петербурга. Чутьё полицейских не подвело — в машине перевозились «закладки» с наркотиками. Подробности 10 февраля сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Утром в среду у дома № 114 на проспекте Стачек сотрудники отдельного спецбатальона № 2 ДПС ГИБДД ГУ МВД России присмотрелись к «Мазде 3», которой управляла 31-летняя предпринимательница. В салоне находился также её 35-летний муж и его ровесник из Ульяновска. Причина остановки была банальной — проверка документов, однако дальше всё пошло не по сценарию.

«При виде сотрудников полиции знакомый семейной пары выбежал из автомобиля, однако тут же был задержан полицейскими. При задержании мужчина выбросил на проезжую часть 17 свертков из изоленты, предположительно, с наркотическим средством синтетического происхождения. В машине также было обнаружено 2 шприца, 3 мотка изоленты и блокнот с записями», — огласили итоги осмотра автомобиля в пресс-службе главка.

Мужчина, сбросивший наркотики, был доставлен в территориальный отдел полиции, где у него при личном досмотре во внутреннем кармане куртки было обнаружено еще 5 похожих свертков. Все изъятое направлено на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

chip1
Давно пора ужесточить наказание за наркоту, лет от 15-20 за изготовление и сбыт.
stavrosmarauder
Да сдали барыг фасовщиков их оптовик для отчётности. У меня таких умных тоже хватает, даже схема своя есть
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний