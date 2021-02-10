Полиция остановила «нарковоз» на проспекте Стачек. На дорогу высыпались «закладки» с порошком

Сотрудники ДПС остановили подозрительную «Мазду» в Кировском районе Петербурга. Чутьё полицейских не подвело — в машине перевозились «закладки» с наркотиками. Подробности 10 февраля сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Утром в среду у дома № 114 на проспекте Стачек сотрудники отдельного спецбатальона № 2 ДПС ГИБДД ГУ МВД России присмотрелись к «Мазде 3», которой управляла 31-летняя предпринимательница. В салоне находился также её 35-летний муж и его ровесник из Ульяновска. Причина остановки была банальной — проверка документов, однако дальше всё пошло не по сценарию.
«При виде сотрудников полиции знакомый семейной пары выбежал из автомобиля, однако тут же был задержан полицейскими. При задержании мужчина выбросил на проезжую часть 17 свертков из изоленты, предположительно, с наркотическим средством синтетического происхождения. В машине также было обнаружено 2 шприца, 3 мотка изоленты и блокнот с записями», — огласили итоги осмотра автомобиля в пресс-службе главка.
Мужчина, сбросивший наркотики, был доставлен в территориальный отдел полиции, где у него при личном досмотре во внутреннем кармане куртки было обнаружено еще 5 похожих свертков. Все изъятое направлено на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.