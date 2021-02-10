Полиция остановила «нарковоз» на проспекте Стачек. На дорогу высыпались «закладки» с порошком

Сотрудники ДПС остановили подозрительную «Мазду» в Кировском районе Петербурга. Чутьё полицейских не подвело — в машине перевозились «закладки» с наркотиками. Подробности 10 февраля сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



Утром в среду у дома № 114 на проспекте Стачек сотрудники отдельного спецбатальона № 2 ДПС ГИБДД ГУ МВД России присмотрелись к «Мазде 3», которой управляла 31-летняя предпринимательница. В салоне находился также её 35-летний муж и его ровесник из Ульяновска. Причина остановки была банальной — проверка документов, однако дальше всё пошло не по сценарию.

