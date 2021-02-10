Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН 10 февраля заключили соглашение о сотрудничестве. Они будут совместно заниматься разработкой Новой биологической теории, меняющей подход к лечению злокачественных новообразований, а также изучением совокупности вирусов человека и его генома компьютерными методами.

По словам ректора СПбПУ академика РАН Андрея Рудского, сотрудничество «во многом сформирует будущую повестку исследований в области вирусологии»: «Институт общей генетики РАН изучает вопросы генетики и математического моделирования биологических процессов. Близкие задачи стоят и перед учеными Политеха, — сказал он. — Обладая ресурсами Суперкомпьютерного центра, к слову, второго по мощности среди вузов России, мы можем вносить свой значительный вклад в развитие современных вирусологических исследований. Актуальность последних в свете пандемии не вызывает никаких сомнений».