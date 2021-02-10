Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН 10 февраля заключили соглашение о сотрудничестве. Они будут совместно заниматься разработкой Новой биологической теории, меняющей подход к лечению злокачественных новообразований, а также изучением совокупности вирусов человека и его генома компьютерными методами.
По словам ректора СПбПУ академика РАН Андрея Рудского, сотрудничество «во многом сформирует будущую повестку исследований в области вирусологии»: «Институт общей генетики РАН изучает вопросы генетики и математического моделирования биологических процессов. Близкие задачи стоят и перед учеными Политеха, — сказал он. — Обладая ресурсами Суперкомпьютерного центра, к слову, второго по мощности среди вузов России, мы можем вносить свой значительный вклад в развитие современных вирусологических исследований. Актуальность последних в свете пандемии не вызывает никаких сомнений».
Согласно Новой биологической теории, злокачественные новообразования рассматриваются как хроническое заболевание, с которым можно жить, сдерживая его негативное влияние. Теория обладает предсказательной силой и объясняет много ранее не объясненных биологических явлений.
Автор Новой биологической теории — доктор биологических наук Андрей Козлов, руководитель Лаборатории теоретической биологии СПбПУ, — в 2020 году был награжден премией имени Н.И. Вавилова в области биологических наук за открытие TSEEN-генов, предсказанных его теорией. Он входит в рабочую группу по созданию Центра фундаментальной вирусологии, IT-центром которого планирует стать Политех. Ожидается, что в рамках этого проекта ученые Политеха и ИОГена будут работать над технологиями для создания средств диагностики, профилактики и лечения инфекционных заболеваний, вызываемых новыми вирусами.
В настоящее время Политех совместно с Институтом общей генетики уже участвуют в разработке ДНК-вакцины против коронавируса.