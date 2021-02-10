Спецполк полиции в Петербурге отчитался о пресечении почти 16 тысяч «коронавирусных правонарушений» за год

Во время пандемии карантинные мероприятия в Петербурге обеспечивали сотрудники специального полка полиции регионального ГУ МВД. По итогам 2020 года ими было пресечено почти 16 000 административных правонарушений. Такие цифры были озвучены 10 февраля на встрече губернатора города Александра Беглова с начальником главка Романом Плугиным, которые провели смотр личного состава спецполка полиции.



Как сообщила пресс-служба Смольного, в 2020 году петербургские правоохранители также добились заметных результатов в борьбе с угоном автомобилей — количество таких преступлений в городе за год снизилось на 42%. Кроме этого более чем на 5% уменьшилось число преступлений в общественных местах, на 10% сократилась уличная преступность и на 30% — количество квартирных краж.

