«Кузнецу Ивашке Трофимову выдано 5 алтын, а он за те деньги устроил в царицыной палате утюг железный» — так впервые на Руси в исторических документах был упомянут утюг. Запись в книге расходов царского двора Михаила Федоровича Романова появилась 10 февраля 1636 года, и теперь эту дату считают днем рождения утюга.



Это был серьезный рубеж для бытовой жизни русского человека. Потому что до появления утюга одежду разглаживали нагретыми камнями или сковородкой.



Эволюция утюга сделала легче и сам прибор, и процесс его использования. На первых порах для эффективной глажки надо было минимум два утюга: пока хозяйка орудовала одним, другой грелся на печке. Потом утюг научились начинять березовым углем. Чтобы уголь разгорался, утюгом полагалось помахать в воздухе — а весил он несколько килограммов. Со спиртовыми утюгами было попроще, но не безопасно: фактически это была керосиновая лампа, только из металла. Первые электрические модели нещадно били своих владельцев током. Нрав бытового утюга стал более-менее покладистым, только когда производители научились в конце 19-го века изолировать нагревательную деталь внутри подошвы от корпуса прибора. Сегодня утюги даже в обычных квартирах потихоньку начинают вытеснять парогенераторы. Но те, кто гладит одежду профессионально, по-прежнему доверяют классическому утюгу.

