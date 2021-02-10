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Курс на Узбекистан: Компании Алишера Усманова укрепляются на телекоммуникационном рынке Центральной Азии

«ЮэСэМ Телеком» и «МегаФон» с партнерами из Узбекистана создают совместное предприятие — Digital Holding. Об этом сообщает пресс-служба Ucell 10 февраля.

В созданное СП войдет государственный узбекский оператор сотовой связи Ucell, а также узбекские активы USM — CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan. Также сообщается, что правительство Узбекистана передаст в собственность Digital Holding 100% уставного капитала Ucell. Инвестиции «МегаФона» в СП составят 100 млн долларов. Средства вложат в развитие и дочерние предприятия (CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan).

Для создания СП и выхода на рынок Узбекистана «ЮэСэМ Телеком» и «МегаФон» образовали компанию «Диджитал Инвест» (распределив доли поровну). В Digital Holding доля «Диджитал Инвест» составила 51%. Остальные 49% принадлежат Агентству по управлению государственными активами Узбекистана (АУГА).

По данным Ucell, Digital Holding «призван стать технологическим лидером крупнейшего в Центральной Азии телекоммуникационного рынка». Окончательно завершение сделки ожидается в течение 2021 года.

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