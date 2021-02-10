Ученый в области математической биологии Университета Бата в Великобритании Кристиан Йейтс выяснил, что все вирусные частицы, вызывающие COVID-19, могли бы уместиться в стандартной банке из-под лимонада, и ещё бы осталось свободное место. О своих вычислениях он рассказал 10 февраля в издании Conversation. Используя статистическое и эпидемиологическое моделирование Института показателей и оценок здоровья, учёный исходил из того, что истинное число людей, инфицированных каждый день (включая бессимптомных), составляет около трех миллионов. Животных в расчёт он брать не стал. Далее Йейтс взял верхний показатель вирусной нагрузки у каждого из них, что дало основание утверждать что в мире ежедневно находится примерно два квинтиллиона (2х10¹⁸ или два миллиарда миллиардов) вирусных частиц.

Автор: Youtube.com / Miss V Martin

«Звучит как действительно большое число, и это так. Это примерно столько же, сколько песчинок на планете», — уточняет специалист и тут же напоминает, что коронавирусы чрезвычайно малы, оценки диаметра SARS-CoV-2 колеблются от 80 до 120 нанометров. Один нанометр составляет миллиардную долю метра. Для сравнения: SARS-CoV-2 примерно в 1000 раз тоньше человеческого волоса. Для расчётов было взято среднее значение 100.

Используя формулу для объема сферы (V = 4 π r³ / 3), он посчитал объем отдельной вирусной частицы — получилось 523 000 нанометров³. «Если умножить этот очень маленький объем на очень большое количество частиц, которое мы вычислили ранее, и преобразовать в значимые единицы, мы получим общий объем около 120 миллилитров. Если бы мы хотели собрать все эти вирусные частицы в одном месте, тогда нам нужно было бы помнить, что сферы не упаковываются идеально, — пишет Йейтс. — Даже принимая верхний предел оценки диаметра и учитывая размер белков с шипами, SARS-CoV-2 все равно не заполнит банку из-под колы».