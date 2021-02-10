От расстрела до ковида. Удивительная история о женщине, которая трижды умирала и будет дважды похоронена в Петербурге

автор фото Елена Ваганова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Мы бы хотели, чтобы финал этой невероятной истории был счастливым. Но этого не будет. Речь идет о двух женщинах, переживших Великую Отечественную войну. «Фонтанка» не указывает фамилий, а оригинальное имя оставила одно — Фаня. Оно имеет арамейские корни и означает «умница». На долю Фани дважды выпадало при жизни значиться в списках мертвых. В первый раз это спасло её от расстрела.

Территория Белоостровского кладбища поделена между различными конфессиями. Свои участки выделены для христиан, католиков, буддистов, мусульман. Нужную мне фамилию ищу в иудейской части. Кладбище существует только четвертый год, и здесь ещё не так много могил, земля ровная, присыпанная снегом.



Обращаюсь за помощью в здание администрации. Называю фамилию сотруднику, он достаёт тетрадь учёта, водит пальцем по строчкам. «Она у вас в урне захоронена?» — спрашивает мужчина. Киваю, он выдает мне листок с координатами: «1 урн, сек А» — и указывает направление.

Низкие надгробия на урновом участке заметены. Чтобы прочитать фамилию похороненного человека, нужно расчищать снег. Прошу помочь рабочих, пережидающих мороз в строительном вагончике. Высокий мужчина с задубевшей от постоянной работы на улице кожей по выданным мне координатам находит нужное место. Между двумя могилами зияет белая пустота. Рабочий ногой разметает снег в стороны. Вылезают пластмассовые цветы и упавшее надгробие. Он ставит его на могилу. Читаю фамилию и дату смерти: «Вы знаете, что тут на самом деле похоронен другой человек?» Мужчина растерянно пожимает плечами. На кладбище нет сведений о той, чей прах захоронен в этой заснеженной могиле, а в книге учета умерших указаны данные живой женщины.

Вторая смерть

Вечером 11 ноября 2020 года семье К. позвонили из Александровской больницы и сообщили, что их мама и бабушка Фаня умерла. Последние три года женщина провела в частном пансионате для пожилых в Песочном. Осенью там произошла вспышка коронавируса https://www.fontanka.ru/2020/11/05/69530251/. Заболевших постояльцев госпитализировали в стационар больницы Кащенко на Троицком проспекте. В пандемию его перепрофилировали под приём пациентов c коронавирусом из домов престарелых и психоневрологических интернатов.



Большинство пожилых из пансионата в Песочном болели в лёгкой форме, но у 93-летней Фани врачи отмечали ухудшение. Пациентку перевели в Александровскую больницу, где позже зафиксировали смерть. Тело умершей женщины кремировали. Родственники захоронили прах на Белоостровском кладбище.

Меньше чем через неделю после похорон врачи начали выписку выздоровевших пациентов. Из больницы Кащенко позвонили родственникам пенсионерки Ирины (имя изменено). Она поборола коронавирус и была готова вернуться обратно в пансионат.

За Ириной приехал сын. Оказавшись в такси, бабушка изучила провожатого и не узнала в нём родного. Но мужчина подозрениям пенсионерки не внял, проявил настойчивость и выполнил свою миссию — привёз её обратно в Песочный, привёл в кабинет директора пансионата.

Руководитель, увидев визитёров, впал в замешательство, ведь в кресле перед ним сидела не Ирина, а Фаня, которую к тому времени уже выписали из учреждения как умершую. В кабинет немедленно вызвали родственников Фани. Когда они увидели свою бабушку и маму живой — заплакали.



Произошедшее казалось чудом. Ведь несмотря на то, что с умершими от коронавируса предписано прощаться при закрытом гробе, родственники Фани на церемонии прощания все-таки уговорили показать им буквально на несколько секунд ушедшего человека. И узнали в умершей свою родную. «Человек, который находился в гробу, был похож на нашу бабулю Фаню», — отметила одна из родственниц.

Сама Фаня, по словам присутствовавших в кабинете директора пансиона, будто бы отреагировала фразой: «Немец меня на тот свет не отправил, а вы меня уже отправляете».

Первая смерть

Она родилась на Украине в 1927 году. Когда началась война и пришли немцы, Фаню определили в одно из трех гетто в небольшом городке Бар Винницкой области. До войны евреи составляли здесь больше половины населения — 5720 человек. В 1942 году несколько сотен молодых парней депортировали в рабочий лагерь неподалеку. Остальных расстреляли. В списке мертвых значилась и Фаня. Но немцы ошиблись.

Пятнадцатилетняя девочка сбежала из гетто до массового расстрела. Худющая, она просочилась в дыру под забором. Украинская семья прятала Фаню в сарае. Беглянку не обнаружили, да и не искали, так как считалось, что она умерла. Украинцы прятали её до прихода Советской армии. В марте 1944-го город освободили от немецко-фашистской оккупации.



После победы в Великой Отечественной войне, когда у Фани уже было двое сыновей, она регулярно приглашала в гости спасшую её семью, накрывала для них стол.

Работала Фаня на Барском спиртовом заводе. На этом же предприятии трудился и её супруг в должности главного энергетика. Однажды зимой лошадь наткнулась на припорошенный снегом камень, мужчину выкинуло из повозки. Упал он неудачно, сильно повредив почки. Фаня овдовела в 1968 году.

В 1991-м она перебралась к сыновьям в Петербург. Как-то пошла то ли в собес, то ли в Пенсионный фонд, у неё там потребовали справку о статусе узницы гетто. «Нам немцы справок не давали», — отвечала Фаня. Документы у нее имелись, но расстраивала сама ситуация.

Восстановление документов

В 2020 году, когда выяснилось, что Фаня жива, Ирину уже похоронили под чужим именем на Белоостровском кладбище. Родственники Фани не стали требовать, чтобы прах выкапывали. Можно сказать, что могилу «подарили» семье Ирины. А у дважды выжившей Фани опять начались проблемы с документами. Обратно в пансионат не приняли, так как официально она была мертва: её паспорт уничтожен, а у родственников на руках — свидетельство о смерти.



Не получилось вернуть Фаню и обратно в стационар на Троицком проспекте — там расположена «красная зона», а бабушка уже переболела коронавирусом. Пенсионерку отправили в отделение больницы Кащенко в селе Никольском Гатчинского района. Учреждение взяло на себя роль юридического «воскресителя» Фани.

Больница по доверенности от родственников обратилась в Гатчинский районный суд, иск о признании свидетельства о смерти недействительным удовлетворён 13 января 2021-го. Новый паспорт предписано выдать к марту.

На Белоостровское кладбище корреспондент «Фонтанки» приходила 4 февраля. На могиле Ирины значилась фамилия Фани. Найти родственников Ирины и спросить, почему они не сменили хотя бы табличку, «Фонтанке» не удалось. Невольные свидетели этой удивительной истории рассказали, что семья Ирины намекала на возмещение расходов — их поездка с Фаней на такси обошлась в пять тысяч рублей.

Комментарий главного врача психиатрической больницы Кащенко Олега Лиманкина:

«В начале ноября из пансионата психоневрологического профиля в «красную зону» одномоментно были доставлены 15 пациентов пожилого и старческого возраста без документов, удостоверяющих личность, с плохого качества ксерокопиями паспортов с фотографиями многолетней давности. Принимавшая медсестра перепутала двух пациенток 93 и 88 лет, которые в силу психического состояния не могли сообщить свои паспортные данные, назвать имя. Возникшую ошибку могли бы заметить родственники пациентов или сотрудники пансионата, однако посещение пациентов, находящихся в «красной зоне», невозможно. В последующем одна из пациенток в связи с ухудшением состояния была переведена в профильный стационар, где скончалась; другая, переболев ковидом, продолжала лечение в геронтопсихиатрическом отделении, где скончалась в силу прогрессирования хронических заболеваний.



По этому случаю было проведено расследование, сотрудники и руководство отделения наказаны в дисциплинарном порядке; при этом были отмечены и объективные трудности идентификации пациентов.

Родственникам пациентов принесены извинения, им были полностью возмещены все понесенные расходы. Решение всех проблем с исправлением возникшей ошибки (судебные процедуры, переоформление документов в ЗАГС и т. д.) полностью взяли на себя социальная и юридическая службы больницы по доверенности от родственников пациентов, большая часть вопросов уже решена».

Фаня умерла 9 февраля 2021 года. Она пережила нацистское гетто, видела, как восстанавливалась страна после войны и как рушился Советский Союз. Она сумела побороть коронавирус. В этом мае ей исполнилось бы 94 года.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

