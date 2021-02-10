Как сообщает 10 февраля пресс-служба автопроизводителя, построенный на модульной платформе TIGER предназначен для работы в качестве передвижной научно-исследовательской платформы в экстремальных и труднодоступных местах. Его ходовая часть состоит из «ног» и колес. Когда «ноги» убраны, он едет, как обычный полноприводный автомобиль, но если машина застрянет или нужно будет преодолеть участок, по которому невозможно передвигаться на колесах, он сможет выбраться и пройти его с помощью «ног».

Компания Hyundai Motor Group представила концепт шагающего автомобиля максимальной проходимости, разработанного для работы без экипажа. Проект получил название TIGER, что расшифровывается как трансформирующийся интеллектуальный робот для наземных экспедиций (Transforming Intelligent Ground Excursion Robot).

TIGER оснащен панорамной системой контроля траектории движения и набором датчиков для дистанционного наблюдения. Кроме того, он способен стыковаться с беспилотными летательными аппаратами, которые могут подзаряжать и доставлять его в труднодоступные места. В кузове расположен большой грузовой отсек, сочетание «ног» и колес позволяет ему справляться с экстремальными ситуациями, обладая при этом более высокой грузоподъемностью, чем стандартный наземный автомобиль.

Первая версия TIGER получила название Х-1, где «Х» — сокращение от «экспериментальный». Разработкой проекта занималось располагающееся в Калифорнии техническое подразделение New Horizons Studio, которое было основано Hyundai в 2020 году для проектирования транспортных средств типа UMV с опорой на новейшие исследования и технологии.



Робот является прообразом модульной платформы, которая сможет сочетать шасси с разными кузовами, что позволит создавать технику для работы в местах, непригодных для нахождения человека. Он стал вторым шагающим автомобилем-трансформером, представленным Hyundai. На выставке CES в 2019 году компания продемонстрировала Hyundai Elevate, который тоже был оснащен «ногами» и колесами, но в отличие от TIGER предназначался для перевозки пассажиров.