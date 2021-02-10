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«Петербургские каникулы» стоили капитану ЗВО отпускных и 25 тысяч сверху. Но он остался доволен

224-й гарнизонный военный суд прекратил уголовное дело в отношении капитана воинской части в Зеленогорске, который попросил лишние 15 суток отпуска, чтобы добраться домой, но загулял в Петербурге.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 10 февраля, военнослужащего обвиняли в «уклонении от исполнения обязанностей военной службы путём симуляции болезни или иными способами» (статья 339 УК РФ).

В июле 2019 года капитан попросил у руководства части, расположенной в Зеленогорске, о дополнительных 15 сутках к 20-дневному отпуску. Он посетовал, что ему долго добираться до родного Уссурийска и обратно.

ВРИО командира войсковой части, посочувствовавший коллеге, добавил ему к отпуску запрошенные дни соответствующим приказом.

Однако капитан в Уссурийск не поехал, а провёл время в Петербурге. В первый день после отпуска — в сентябре 2019 года — он прибыл в войсковую часть и приступил к исполнению обязанностей военной службы. А в ноябре того же года явился с повинной в военную прокуратуру и заявил о совершённом преступлении.

Когда капитану вручали копию обвинительного заключения, он заявил ходатайство о замене ему наказания по делу на судебный штраф.

Защитник и прокурор не возражали.

Суд учёл, что военнослужащий признал вину, не судим и впервые привлекается к уголовной ответственности, вернул «отпускные» и принёс извинения коллегам на общем собрании военнослужащих части. Также учли, что его прогулы не привели «к снижению боеготовности войсковой части и срыву выполняемых ею задач».

Военный суд уголовное дело, уголовное преследование в отношении капитана прекратил и назначил судебный штраф в размере 25 000 рублей.

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Комментарии (2)

rpu01
Желающих служит всё меньше и меньше, вот и удерживают всех пока могут...:-))
Лёньчик
Бред, какой-то )
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