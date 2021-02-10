«Петербургские каникулы» стоили капитану ЗВО отпускных и 25 тысяч сверху. Но он остался доволен

224-й гарнизонный военный суд прекратил уголовное дело в отношении капитана воинской части в Зеленогорске, который попросил лишние 15 суток отпуска, чтобы добраться домой, но загулял в Петербурге.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 10 февраля, военнослужащего обвиняли в «уклонении от исполнения обязанностей военной службы путём симуляции болезни или иными способами» (статья 339 УК РФ).



В июле 2019 года капитан попросил у руководства части, расположенной в Зеленогорске, о дополнительных 15 сутках к 20-дневному отпуску. Он посетовал, что ему долго добираться до родного Уссурийска и обратно.

