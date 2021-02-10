«То, что вы сегодня делаете, это категорически позор». «Единая Россия» перекрыла путь оппозиции на трибуну ЗакСа за год до выборов

Проект постановления приняли сразу в целом — в двух чтениях. Инициативу на заседании «с голоса» внёс вице-спикер Сергей Соловьёв. Он предложил за год до выборов лишить фракции возможности брать дополнительные перерывы, которые позволяют выходить на трибуну для выступления по вопросу. Кроме того, запретят вносить от фракции в повестку дополнительные вопросы. В случае, если депутат выступает не по теме повестки, председательствующий может объявить замечание. Два замечания — и по инициативе не менее семи депутатов парламент может лишить коллегу голоса до конца заседания.

Заксобрание Петербурга, в котором большинство мандатов у «Единой России», в первом чтении изменило регламент собственных заседаний. Это сделает невозможным выступление оппозиционных депутатов «не по теме». Два замечания от спикера — и депутат лишён голоса до конца заседания.

«Хоботов, это мелко, — процитировал известный фильм глава фракции «Яблоко» Борис Вишневский. — Смысл проекта очень простой — заткнуть оппозиции рот, чтобы себе засунули языки в одно место и сидели тихо... Я никому не делегирую право решать, выступаю я по теме или не по теме».



Беспартийный Максим Резник констатировал: то, что сегодня делает парламентское большинство, — «это категорически позор».



Глава фракции «Партия роста» Оксана Дмитриева, комментируя, предсказала, что это её последнее выступление. «В момент острой политической напряженности вы раскачиваете лодку. Вы выдавливаете народ на улицы», — обвинила она сторонников ужесточения регламента.



Коммунист Ольга Ходунова, в свою очередь, назвала инициативу «буржуазным экстремизмом» и задалась вопросом, который уже задавал Грибоедов: «А судьи кто?» «Обнуление парламента — плохой путь, недостойный для нашего города, города трёх революций», — подчеркнула она.



«Я же много раз вам об этом говорил, что мы идём к этому регламенту. Я вас просил: коллеги, наступило время — а февраль это всегда время исторических уроков», — прокомментировал законопроект спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, напомнив про Февральскую революцию.

