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Платную трассу М-11 под Петербургом перекрывают

В связи с ремонтом воздушной линии электропередачи на автодороге М-11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург) вводятся серьёзные ограничения движения. Трасса будет перекрыта в обе стороны на три часа.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Магистраль двух столиц», обрыв ЛЭП произошёл 10 февраля на 667-м километре дороги. Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети» начал ремонтные работы в 14 часов, они продлятся ориентировочно до 17 часов.

В это время будет перекрыто движение:

  • в направлении Москвы от КАД (684-й км М-11) до съезда на дорогу А-120 (648-й км),
  • в сторону Петербурга от съезда на А-120 (648-й км) до съезда на Софийскую улицу и Колпино (669-й км).

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Комментарии (2)

dedmoroz_5e4d8827384c2
сам Навальный в ступе с метлой из Берлина низко над землёй пролетает?
hal9000
Пофиг..мне туда не надо...вот если летом или весной устроят ремонт...то я им такой ремонт устрою..шо на жопу не сядут..карандаши в опу запихаю..
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