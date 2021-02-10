Платную трассу М-11 под Петербургом перекрывают

В связи с ремонтом воздушной линии электропередачи на автодороге М-11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург) вводятся серьёзные ограничения движения. Трасса будет перекрыта в обе стороны на три часа.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Магистраль двух столиц», обрыв ЛЭП произошёл 10 февраля на 667-м километре дороги. Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети» начал ремонтные работы в 14 часов, они продлятся ориентировочно до 17 часов.
В это время будет перекрыто движение:
- в направлении Москвы от КАД (684-й км М-11) до съезда на дорогу А-120 (648-й км),
- в сторону Петербурга от съезда на А-120 (648-й км) до съезда на Софийскую улицу и Колпино (669-й км).