Госдума приняла закон об уголовном наказании за склонение к употреблению наркотиков в интернете

Госдума 10 февраля приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ об ответственности за склонение к употреблению наркотиков в информационно-телекоммуникационных сетях, включая интернет. Информация об этом размещена на сайте нижней палаты российского парламента.



Как уточняется в сообщении, до этого в ст. 230 УК РФ («Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов») данной нормы не было. Наказание — лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. При этом в случае, если в результате склонения к наркопотреблению по неосторожности погибли двое и более лиц, срок лишения свободы может быть увеличен от 12 до 15 лет.

