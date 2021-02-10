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Госдума приняла закон об уголовном наказании за склонение к употреблению наркотиков в интернете

Госдума 10 февраля приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ об ответственности за склонение к употреблению наркотиков в информационно-телекоммуникационных сетях, включая интернет. Информация об этом размещена на сайте нижней палаты российского парламента.

Как уточняется в сообщении, до этого в ст. 230 УК РФ («Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов») данной нормы не было. Наказание — лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. При этом в случае, если в результате склонения к наркопотреблению по неосторожности погибли двое и более лиц, срок лишения свободы может быть увеличен от 12 до 15 лет.

В документе поясняется, что указанная норма применяется в том числе, если склонение к потреблению наркотиков осуществлялось в интернете, группой лиц по предварительному сговору, в отношении двух и более лиц, в отношении несовершеннолетнего, с применением насилия либо с угрозой такового. Расследование данного состава преступления предлагается отнести к компетенции следователей органов внутренних дел РФ.

Ранее Госдумой был принят закон об административных штрафах до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотиков в интернете.

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Комментарии (4)

hedgehog_
например я не употреблял и не собираюсь ничего употреблять в интернете. этож как-то нездорово
265046383
давно пора всех в лечебницу отправлять, только перед этим надо её ещё построить нормальную, чтобы права людей соблюдались.... я за то, чтобы гос-во помогало гражданам избавляться от всего плохого - наркошам, алкашам, жиробасам...
Tattiana
Как можно употреблять наркотики в интернете?
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