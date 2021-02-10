Зимой на ремонт, летом — на свадьбу. На что брали кредиты петербуржцы в разное время года

Самым активным месяцем для кредитных заемщиков в 2020 году стал март. По данным исследования Банка «Санкт-Петербург», спрос на потребительские кредиты в марте прошлого года опередил даже спрос традиционно пикового декабря на 7%.
Мартовский рекорд вполне объясним — это был последний месяц перед пандемией. При этом в банке отметили, что поведение заемщиков и цели, на которые они брали кредиты в 2020 году, менялись по сезонам. Однако самой популярной целью кредита всех времен года стало рефинансирование. Сейчас рефинансирование отошло на второе место, уступив место зарплатным кредитам банка.
Как сообщают аналитики, если в 2019 году зимой клиенты чаще занимали на отдых, ремонт, обновление интерьера и новогодние подарки, то в 2020 году «отдых/отпуск/путешествие» ушли из топовых целей. Средняя сумма «зимнего» кредита — 450 тысяч рублей.
Весной клиенты банка чаще брали кредит в качестве недостающей суммы на покупку автомобиля и на ремонт. Также в 2020 году список самых актуальных целей дополнили покупка дачи, земельного участка и садового инвентаря. Это тоже называют закономерным, так как именно весной россияне перешли на удаленный формат работы, который многие осваивали на дачах. Средняя сумма «весеннего» кредита — 458 тысяч рублей.
Летом традиционно популярными целями кредита были покупка путевки на отдых за границей, ремонт квартиры и свадьба. В 2020 году по понятным причинам отдых за границей в кредит был неактуален, клиенты банка чаще брали кредит на строительство загородного дома. Средняя сумма «летнего» кредита — 445 тысяч.
А осенью заемщики чаще всего берут кредиты наличными на обучение в вузах, лечение в частных медицинских клиниках и на недостающую сумму для покупки автомобиля. Кредиты на образование в 2020 году в связи с дистанционной формой обучения потеряли свою популярность. В топ запросов осенних целей кредита снова входит ремонт. Средний «осенний кредит» — 490 тысяч рублей.
В целом в 2020 году средний чек потребительского кредита увеличился на 27% по сравнению с 2019 годом. По сезонам запросы на кредиты наличными распределились так: весна — 22,8%, лето — 24,7%, осень — 24,8%, зима — 27,7%. Как отмечают в исследовании Банка «Санкт-Петербург», в целом по году потребительский кредит чаще брали мужчины, на них приходится 53% от всех выданных кредитов, а на женщин — 47%. Средний возраст заемщика — 42 года. Больше всего оформлений кредитов — 65% — произошло удаленно через интернет-банк.