Зимой на ремонт, летом — на свадьбу. На что брали кредиты петербуржцы в разное время года

Мартовский рекорд вполне объясним — это был последний месяц перед пандемией. При этом в банке отметили, что поведение заемщиков и цели, на которые они брали кредиты в 2020 году, менялись по сезонам. Однако самой популярной целью кредита всех времен года стало рефинансирование. Сейчас рефинансирование отошло на второе место, уступив место зарплатным кредитам банка.

Самым активным месяцем для кредитных заемщиков в 2020 году стал март. По данным исследования Банка «Санкт-Петербург», спрос на потребительские кредиты в марте прошлого года опередил даже спрос традиционно пикового декабря на 7%.

Как сообщают аналитики, если в 2019 году зимой клиенты чаще занимали на отдых, ремонт, обновление интерьера и новогодние подарки, то в 2020 году «отдых/отпуск/путешествие» ушли из топовых целей. Средняя сумма «зимнего» кредита — 450 тысяч рублей.

Весной клиенты банка чаще брали кредит в качестве недостающей суммы на покупку автомобиля и на ремонт. Также в 2020 году список самых актуальных целей дополнили покупка дачи, земельного участка и садового инвентаря. Это тоже называют закономерным, так как именно весной россияне перешли на удаленный формат работы, который многие осваивали на дачах. Средняя сумма «весеннего» кредита — 458 тысяч рублей.

Летом традиционно популярными целями кредита были покупка путевки на отдых за границей, ремонт квартиры и свадьба. В 2020 году по понятным причинам отдых за границей в кредит был неактуален, клиенты банка чаще брали кредит на строительство загородного дома. Средняя сумма «летнего» кредита — 445 тысяч.

А осенью заемщики чаще всего берут кредиты наличными на обучение в вузах, лечение в частных медицинских клиниках и на недостающую сумму для покупки автомобиля. Кредиты на образование в 2020 году в связи с дистанционной формой обучения потеряли свою популярность. В топ запросов осенних целей кредита снова входит ремонт. Средний «осенний кредит» — 490 тысяч рублей.