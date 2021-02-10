Вячеслав Макаров: Тот, кто хочет получать миллионы, — не идите в депутаты. Спикер рассказал, сколько на самом деле зарабатывает актриса Мельникова

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров прокомментировал информацию о зарплате депутата от «Единой России» Анастасии Мельниковой. Её оклад, озвучил председатель парламента на брифинге 10 февраля, составляет около 130 тысяч рублей.



Глава парламента посоветовал тем, кто «хочет получать миллионы», не идти работать депутатом.



«Безусловно, никакого лукавства со стороны Анастасии Рюриковны не было. Она назвала оклад, который есть у депутата. Дальше идут надбавки: за выслугу лет, за службу, председатель комиссии, председатель комитета... У нас ни у одного из депутатов нет оклада больше 100 тысяч. Со всеми надбавками... у неё около 130 тысяч. Это вот вам официальные данные», — сказал Макаров.

