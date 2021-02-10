Дожить до спасительной операции. Оле требуется дорогое лекарство

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Благотворительный фонд «Наташа» просит помочь собрать средства на дорогостоящий лекарственный препарат. Ольга Баранова, 13 лет.

ВПС, ДМЖП, ДМПП, ОАП, высокая лёгочная гипертензия.

Требуется лекарственный препарат. Стоимость 374 000 руб.

Оля родилась с редким пороком сердца — единственным желудочком, аномалией развития сосудов сердца и лёгких.

В первые годы своей жизни она наблюдалась у саратовских врачей, где родилась. Каждый год, после обследования, медики говорили о том, что всё хорошо и с возрастом всё будет лучше. Но в 6 лет Оля начала синеть и задыхаться. Появились отёки, потеря сознания.



Девочку отправили в Пензенский кардиоцентр, где сделали зондирование и организовали телемост с кардиологами из Москвы и Петербурга. Врачи пришли в ужас — по их словам, после рождения можно было выполнить операцию, которая бы корректировала порок сердца и сейчас не было бы такого тяжёлого состояния. И упущенного времени.

Болезнь прогрессирует. Следствием врождённого порока стало постоянно увеличивающееся давление в лёгочной артерии. У обычного человека оно составляет 25 мм рт. ст. У Оли оно более 100 и продолжает расти. Кровь поступает большим потоком в сердце, и оно начинает, в буквальном смысле слова, раздуваться, не успевая его перекачивать. Следствием этого является сильнейшая сердечная и лёгочная недостаточность.

Сейчас Оля не может активно играть. Она с трудом поднимается на второй этаж по лестнице. Но, как и многие тяжело больные дети, она остаётся очень жизнерадостной девочкой. Очень любит животных: у неё дома несколько хомячков, кошка и маленькая собачка. Учится на одни пятёрки, хотя и большую часть года вынуждена быть на домашнем обучении.



Единственным спасением жизни для неё является трансплантация сердца и лёгких, которую проводят в НИИ трансплантологии имени Шумакова (Москва). Но такие пересадки делают лишь совершеннолетним. А Оле сейчас 13 и, значит, нужно приложить все усилия, чтобы дожить до спасительной операции.

Несколько лет назад врачи назначили препараты, понижающие давление в лёгочной артерии. И Оле стало значительно лучше. Но перед новым, 2021 годом случилось обострение. Препараты потеряли свою эффективность, и давление вновь начало расти.

Сейчас девочке подобрали препарат новейшего поколения — «Селексипаг».

Он пока не входит в список льготных лекарств и покупать его нужно за свой счёт.

Стоимость курса — 374 000 рублей. Это огромная, неподъёмная сумма для маленькой семьи, где нет папы.

Надежда на это лекарство огромна. Во многих странах его используют для понижения лёгочного давления настолько эффективно, что пациента снимают с листа ожидания на пересадку. Человек возвращается практически к полноценной жизни.

