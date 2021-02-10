Удар в плечо полицейского обошёлся петербурженке в 10 тысяч рублей. Суд учёл её раскаяние и дочь

Жительницу города оштрафовали за удар в плечо девушки-полицейского. Об этом 10 февраля сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Петербурженка Алина стала фигуранткой уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти (318-я статья УК РФ) в начале декабря прошлого года. Тогда её задержали за мелкое хулиганство и доставили в дежурную часть 13-го отдела полиции Красногвардейского района.
Как удалось установить, будучи пьяной, она весьма агрессивно отреагировала на просьбу помощницы оперативного дежурного пройти к рабочему месту для составления административного протокола, а именно: единожды ударила её правой рукой по левому плечу. Как уточнили в пресс-службе, этим поступком она «нарушила нормальную деятельность органов власти и подорвала их авторитет перед лицом общества».
Женщина полностью признала вину, раскаялась. Учитывая это, а также то, что она не была судима, на учётах не состоит, положительно характеризуется по месту жительства и имеет несовершеннолетнюю дочь, Красногвардейский районный суд Петербурга назначил ей наказание в размере 10 тысяч рублей.