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Месси назван лучшим футболистом десятилетия. Россияне в список не попали

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших футболистов в мире за последние 10 лет. Первое место занял нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси.

Полностью рейтинг выглядит так.

Топ-10 лучших футболистов десятилетия в мире по версии IFFHS:

1. Лионель Месси («Барселона», Аргентина);

2. Криштиану Роналду («Ювентус, Португалия);

3. Андрес Иньеста («Виссел Кобе», Испания);

4. Неймар («ПСЖ», Бразилия);

5. Серхио Рамос («Реал», Испания);

6. Мануэль Нойер (Германия);

7. Роберт Левандовский (оба — «Бавария», Польша);

8. Джанлуиджи Буффон («Ювентус», Италия);

9. Златан Ибрагимович («Милан», Швеция);

10. Лука Модрич («Реал», Хорватия).

Лионель Месси за последние десять лет выиграл четыре «Золотых мяча», шесть титулов чемпиона Испании, пять Кубков Испании, четыре Суперкубка Испании, две Лиги чемпионов, два Суперкубка Европы и два клубных чемпионата мира.

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Комментарии (3)

footballer13
"Россияне в список не попали"
Я аж поперхнулся - а что, должны были?!
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