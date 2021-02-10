Месси назван лучшим футболистом десятилетия. Россияне в список не попали

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших футболистов в мире за последние 10 лет. Первое место занял нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси.
Полностью рейтинг выглядит так.
Топ-10 лучших футболистов десятилетия в мире по версии IFFHS:
1. Лионель Месси («Барселона», Аргентина);
2. Криштиану Роналду («Ювентус, Португалия);
3. Андрес Иньеста («Виссел Кобе», Испания);
4. Неймар («ПСЖ», Бразилия);
5. Серхио Рамос («Реал», Испания);
6. Мануэль Нойер (Германия);
7. Роберт Левандовский (оба — «Бавария», Польша);
8. Джанлуиджи Буффон («Ювентус», Италия);
9. Златан Ибрагимович («Милан», Швеция);
10. Лука Модрич («Реал», Хорватия).
Лионель Месси за последние десять лет выиграл четыре «Золотых мяча», шесть титулов чемпиона Испании, пять Кубков Испании, четыре Суперкубка Испании, две Лиги чемпионов, два Суперкубка Европы и два клубных чемпионата мира.