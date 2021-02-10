В десятке величайших поэтов человечества, по версии россиян, не нашлось места ни одному иностранцу. Подавляющее большинство респондентов ВЦИОМ назвали самым великим Александра Пушкина — 78%. Лермонтов в списке «великих» оказался на втором месте (43%), Есенин — третий (37%). Уильяма Шекспира вспомнил каждый двадцатый россиянин (5%), и английский классик оказался на 11-м месте. Байрон — семнадцатый. Его помнят двое из ста. Государственная служба социологии публикует данные опроса «Россия — страна поэтов» 10 февраля, в день памяти Пушкина.

Фото: ВЦИОМ Поделиться Поделиться







При этом каждый восьмой молодой человек в возрасте 18–24 лет не смог сказать, кому принадлежат строки «Я помню чудное мгновенье: // Передо мной явилась ты, // Как мимолетное виденье, // Как гений чистой красоты…». Однако 89% всех россиян знают, что это Пушкин.

Фото: ВЦИОМ Поделиться Поделиться







Ещё хуже дела обстоят у пожилых со строчками Владимира Маяковского. 66% россиян до 24 лет и 77% россиян старше 60 лет затруднились ответить, кому принадлежат строки «Послушайте! Ведь если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно? Значит — кто-то хочет, чтобы они были?» Лишь 13% знают, что это написал один из крупнейших поэтов XX века.

Фото: ВЦИОМ Поделиться Поделиться







Сергея Есенина россияне помнят лучше. Причём настолько лучше, что приписали ему строчки Ахматовой. Каждый пятый (19%) считает, что строчки «Сжала руки под темной вуалью... // «Отчего ты сегодня бледна?» // — Оттого, что я терпкой печалью напоила его допьяна…» написаны уроженцем земли Рязанской. Лишь 10% узнали Ахматову.

Фото: ВЦИОМ Поделиться Поделиться







Строчки Блока «Ночь, улица, фонарь, аптека…» узнали 28% участников исследования. О том, что строчки «Ах, Арбат, мой Арбат, ты — мое призвание…» принадлежат Булату Окуджаве, знает 22% россиян.



Возвращаясь к «виновнику торжества», ВЦИОМ фиксирует, что топ-5 произведений Александра Пушкина, которые «первыми приходят на ум», возглавляет «Евгений Онегин» — 40%. 32% назвали «Руслана и Людмилу», 22% — «Капитанскую дочку», 21% — «Сказку о царе Салтане», а 18% — «Сказку о рыбаке и рыбке». 27% признались, что у них «нет любимого стихотворения Пушкина».

Опрос был проведён 7 февраля 2021 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.