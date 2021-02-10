Как коронавирус дал толчок развитию дата-центров в России, которые привлекают многомиллиардные инвестиции. Пришли даже китайцы

автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Владельцы крупнейших дата-центров России (по количеству стойко-мест), такие как Selectel, O2XYGEN и банк ВТБ, который в самом конце января 2021 года приобрёл 44,77% облачного бизнеса «Ростелекома», ждут резкого роста рынка и планируют инвестировать в наращивание мощностей.

По данным агентства iKS-Consulting, суммарный доход дата-центров вырос в 2020 году с 34,9 млрд до 43,8 млрд рублей.

Денис Кусков, генеральный директор TelecomDaily, отмечает, что год от года трафика становится всё больше, и причиной тому не только масштабная цифровизация российского бизнеса. Некоторые законодательные акты, типа «закона Яровой» и закона «О персональных данных», также способствуют расширению дата-центров. «Петербургский рынок, в свою очередь, один из наиболее активных с точки зрения доступа в Интернет», – говорит эксперт. В Петербурге действует около 40 центров обработки данных. Многие из них (Selectel, Linxdatacenter, Миран, IMAQLIQ) входят в список крупнейших поставщиков услуг ЦОД в РФ по количеству стойко-мест (т.е. кол-ву серверных стоек) на 2020 год.



Что такое ЦОД

Центр обработки данных (дата-центр или ЦОД) –– комплекс, где размещается серверное и сетевое оборудование для хранения и обработки данных клиентов.

Оценивать дата-центр по пропускной способности оборудования нет смысла - оно постоянно меняется и модернизируется. Так что, как правило, величина дата-центров измеряется в количестве серверных стоек. Стандартная стойка представляет собой металлическую конструкцию, стеллаж шириной 19 дюймов (48,26 см), специально разработанный для хранения и организации IT-оборудования.

Несите ваши миллиарды

В конце января 2021 года структуры ПАО «ВТБ» завершили анонсированную ранее сделку по покупке 44,77% долей в ООО «Центр хранения данных» (ЦХД, выручка в 2019 году - 6,4 млрд рублей). Крупнейшим дольщиком этой компании остался «Ростелеком». ЦХД год назад стал владельцем 100% долей в некогда крупнейшем в стране частном операторе дата-центров ООО «Даталайн». А до того к ЦХД было присоединено ООО «РТК-ЦОД», собственный бизнес «Ростелекома» по обработке данных. Таким образом, ВТБ заходит на этот рынок сразу с козырей, получая лидирующие позиции в отрасли. Обещанный новым инвестором объем инвестиций - 35 млрд рублей.



Банк рассчитывает, что «РТК-ЦОД» будет основным бенефициаром постоянно растущего спроса на услуги различных облачных моделей. В этом сегменте, по данным представителей ВТБ, существует значительный отложенный спрос, обусловленный относительно медленным внедрением этих технологий на российском рынке.

«Основные драйверы роста рынка хранения данных – дефицит вычислительных мощностей и ресурсов ЦОД, низкая надежность используемой на данный момент инфраструктуры, высокая стоимость владения собственной IT-инфраструктурой, которая способствовала переходу к IT-аутсорсингу. На данный момент 90% систем хранения данных базируются на импортных решениях, и процесс импортозамещения является дополнительным фактором развития российского рынка хранения данных. Массовый переход компаний к предоставлению сервисов онлайн и сокращение времени на вывод новых услуг требуют перехода на самые современные технологии. Организации, не специализирующиеся в IT-сфере, не обладают возможностями сделать это самостоятельно в сжатые сроки, поэтому мы ожидаем, что это также будет способствовать востребованности подобных услуг. С целью обеспечения долгосрочного лидерства РТК-ЦОД планирует развивать инфраструктуру и доступ к федеральной сети ЦОД, мощности и возможности облачной инфраструктуры, каналы продаж, внедрять новые сервисы, а также предлагать оригинальные программные и аппаратные решения по импортозамещению», – ответили «Фонтанке» в банке на вопрос о причинах вхождения в этот бизнес и о том, насколько оправданы столь масштабные затраты.



«Средства, вложенные в инфраструктуру ЦОД и облачные продукты могут помочь ВТБ как бенефициару использовать эти решения в качестве инфраструктурной базы для развития банковских продуктов и составить конкуренцию Сбербанку по уровню диджитализации», - полагает Павел Кулаков, генеральный директор компании O2XYGEN (занимает 13 место в списке крупнейших российских операторов дата-центров).

Кстати, Сбербанк ещё 18 декабря 2017 года ввёл в эксплуатацию свой ЦОД «Сколково». А в 2020 году стало известно о том, что компания собирается построить новый центр обработки данных в Саратовской области, который, по словам главы региона Валерия Радаева оценивается примерно в 30 млрд рублей.

«Сейчас в связи с диджитализацией необходимы серьёзные мощности. И перед многими крупными банками стоит дилемма: строить свой ЦОД или арендовать. Строить своё – непрофильно, дорого и долго, арендовать зачастую не совсем надежно. А вот войти в капитал, быть бенефициаром и влиять на стратегию развития — хороший кейс», – рассуждает Кулаков.



Глава O2XYGEN оценивает среднюю по рынку себестоимость строительства дата-центров в сумму от 30 до 40 тысяч долларов в расчете на одну стойку. «Глобально ёмкость московского рынка (который, наверное, составляет 80% от российского) — до 20 тысяч стоек. Из них более половины контролируется структурами «Ростелекома». Поэтому 35 млрд — существенная инвестиция, благодаря которой ёмкость рынка можно увеличить раза в полтора. Но сумма, которая выделена, вероятно, пойдёт не только на развитие дата-центров в Москве. Очевидно будут и другие расходы. Поэтому напрямую эти цифры конвертировать просто в количество стоек нельзя», - говорит Павел Кулаков.

Тренды ЦОД-рынка

Мощный импульс для развития отрасль получила примерно три года назад, вспоминают участники рынка. Причинами её роста (ежегодно на 20-25%) стали восстановление спроса на IT-сервисы после кризиса 2014-15 гг., принятие национальной программы «Цифровая экономика РФ» в 2017 (после этого одними из крупнейших клиентов стали госструктуры), появление облачных технологий, тренд на цифровизацию компаний и приход на российский рынок китайских заказчиков услуг ЦОД.



Так, в 2019 году Huawei арендовал 500 серверных стоек в московских дата-центрах для локализации собственных данных. А в далёком 2015 китайский интернет-гигант Alibaba первым из соотетечественников начал переводить данные российских клиентов в столичный ЦОД Linxdatacenter.

Были примеры, когда китайские компании становились не только клиентами, но и заявляли о намерении инвестировать в российский рынок. Например, подмосковная компания ООО «Дисилэб» совместно с китайской корпорацией по производству серверов Inspur к концу 2020 года планировала https://tass.ru/ekonomika/6725175 запуск дата-центра «DCLab Карелия». В качестве площадки для ЦОД выбрали территорию промышленного парка «Надвоицы». Объём инвестиций изначально оценивался в 8 млрд руб. Однако, как сообщили в пресс-службе правительства республики Карелия, согласно заявке инвестора на сегодняшний день объем инвестиций составляет 2,5 млрд рублей. Дата-центр планируется к запуску в 2022 году. Член совета директоров «Дисилэб» Сергей Кондратьев, к которому представители китайской корпорации предлагают журналистам обращаться за комментариями, объяснил задержку строительства введением ограничений в связи с Covid-19.



Эксперты отмечают, что с приходом крупных инвестиций, меняется подход к строительству дата-центров. К примеру, уже нет смысла строить с нуля небольшие объекты: средняя ёмкость площадки с 500-1000 стоек увеличилась до 1500-2000. «Мы видим изменение типового запроса – увеличение объема заказа в расчете на одного клиента. Если раньше, например, банку, входящему в топ-30, требовалось 30-40 стоек, то сейчас требуется уже 150 и более. Ёмкости выросли в несколько раз, рынок пока за этим ростом не успевает – наблюдается недостаток мощностей. Соответственно, ведущие игроки рынка будут инвестировать в строительство новых площадок», – прогнозирует Павел Кулаков.

ЦОД-рынок Петербурга

Директор по развитию услуг крупнейшего в Петербурге дата-центра Selectel Александр Тугов рассказал «Фонтанке», что рост компании за 2020 год превысил среднерыночный показатель и составил 40%. «По статистике, 50% представителей малого бизнеса до сих пор держат свои системы на «офисном» сервере. Все они — потенциальные клиенты коммерческих дата-центров. Когда-то компании вырастут, и «домашнего» сервера будет уже не хватать», – пояснил Тугов. По его словам, основные инвестиции Selectel сейчас идут на строительство новых очередей дата-центров и закупку серверного оборудования.

«Пандемия ускорила цифровизацию бизнеса. Резко возрос интерес заказчиков к сервисам для организации совместной и удаленной работы, всему спектру коммуникационных решений. Однако на уровне ИТ-инфраструктуры практически ничего не изменилось: наиболее востребованными по-прежнему остаются базовые IaaS-продукты (вычислительные ресурсы: виртуальные серверы, хранилища, сети) — compute и storage, так как они требуются для работы всех типов информационных систем и приложений», – заключил представитель Selectel.

Вместе с тем, пока на рынке наблюдается дефицит мощностей, небольшие игроки, исторически работающие в отрасли, также вполне успешны.

Генеральный директор другого петербургского дата-центра IMAQLIQ (более 200 стоек) Ирина Зорич отметила, что пандемия Covid-19 оказала большое влияние на экономику, в том числе и на ЦОД-рынок Петербурга, в 2020 году. «Для нас этот год ознаменовался ростом объема продаж, а также существенным расширением площадей: стартовало строительство новых серверных залов на 216 стоек, в ближайшей перспективе будет запущен в коммерческую эксплуатацию зал на 108 стоек. Общий объем инвестиций составил 400 млн руб.», – рассказала руководитель IMAQLIQ.

Тарас Чирков, глава ЦОД Linxdatacenter (около 1500 сток) в Санкт-Петербурге считает, что в целом рост петербургского рынка ЦОДов был достаточно умеренным в 2020 году и характеризовался не столько увеличением предложения стойко-мест, сколько наращиванием и развитием облачных решений. По его словам, направление облачных сервисов в Linxdatacenter выросло на 30% по сравнению с 2019 годом, а наибольшие инвестиции ушли на плановое обновление IT-инфраструктуры.

«В 2020 году мы запустили целую экосистему решений, позволяющую заказчикам по запросу масштабировать ИТ-мощности, расширять пропускную способность каналов связи, создавать удаленные рабочие столы с полной настройкой, интеграцией и защитой, а также использовать инструменты для резервирования», – рассказал Чирков.

Руководитель Linxdatacenter в Петербурге отметил, что всё указывает на то, что в 2021 году продолжат свое развитие тренды, наметившиеся в 2020. Сохранится спрос на облака, особенно на SaaS- (когда пользователь получает доступ к сервису через браузер или по AP, а поддержкой сервиса занимается поставщик услуги) и IaaS-решения (когда поставщик услуги контролирует только физическую и виртуальную инфраструктуру, но не ПО). Будут развиваться новые облачные решения, в первую очередь, по направлениям PaaS (когда вся информационно-технологическая инфраструктура управляется провайдером, а потребитель использует платформы, изменяя количество потребляемых вычислительных ресурсов) и DRaaS (создание копий серверов компании на случай аварии). Также укоренится сетевая связность IT-систем бизнеса с партнерами по цифровым экосистемам.

По прогнозу агентства iKS-Consulting в 2021-2023 гг. отрасль ожидает прирост на уровне 21-25%, обновление инфраструктуры и, как следствие, уход неконкурентоспособных компаний с рынка коммерческих ЦОД.

Маргарита Алеева, специально для «Фонтанки.ру»

